Entrevue «Figures cachées» de Taraji P. Henson: E! Rewind des actualités

Si vous êtes accro à tous les potins (et bons conseils de vie) partagés sur Jada Pinkett Smithde Discussion sur la table rouge, nous avons votre nouvelle émission préférée.

Nominé aux Emmy Awards Taraji P. Henson est l’hôte de la dernière émission de Facebook Watch, Tranquillité d’esprit avec Taraji, dans lequel elle s’assoit avec des célébrités comme Gabrielle Union et Tamar Braxton pour parler de santé mentale d’une manière qui se sent relatable et moins, enfin, maladroite. Dans un aperçu exclusif de l’épisode de lundi prochain, Taraji rencontre Mary J. Blige pour déballer le sujet.

Dès le départ, Taraji demande à Mary ce qu’elle fait pour rester en forme mentalement. Taraji dit: « Qu’est-ce qu’une nouvelle chose d’amour-propre et de soins que vous ferez dans votre vie? » Naturellement, Mary a répondu d’une manière qu’elle seule pouvait. «Continuez juste à arrêter de puant penser, comme, plus de puant penser. Continuez simplement à croire le meilleur de moi-même – le meilleur de moi-même. «