Regardez Mary Barra, PDG de GM, faire son premier trajet en voiture autonome avec Cruise

La présidente et chef de la direction de General Motors, Mary Barra, prend la parole lors d’une réunion organisée par le président américain Joe Biden avec des PDG du secteur privé pour discuter du programme Build Back Better à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 26 janvier 2022.

« C’est juste surréaliste », a déclaré la PDG de General Motors, Mary Barra, en testant l’une des voitures sans conducteur de la société à San Francisco, la qualifiant de point culminant de sa carrière.

Barra a fait le tour la semaine dernière dans une Chevrolet Bolt EV modernisée avec Kyle Vogt, fondateur et PDG par intérim de Cruise, la filiale de véhicules autonomes détenue majoritairement par le constructeur automobile. Le véhicule autonome, appelé Tostada, fait partie d’une flotte de véhicules de croisière sans conducteur fonctionnant actuellement la nuit à San Francisco alors que l’entreprise se prépare à commercialiser les opérations cette année.

« C’était incroyable », a déclaré Barra dans une vidéo publiée sur la page YouTube de la croisière. Ajoutant plus tard, « Cela va changer la façon dont les gens bougent de manière si positive … Je suis aux anges. »

Vogt est intervenu en tant que PDG après que Dan Ammann, un ancien cadre de GM qui dirigeait Cruise, aurait été évincé en raison de désaccords internes avec Barra.

Les véhicules autonomes sont considérés comme un marché potentiel de plusieurs billions de dollars. GM s’attend à ce que les opérations contribuent potentiellement jusqu’à 50 milliards de dollars en revenus annualisés d’ici la fin de cette décennie. Cependant, la commercialisation de véhicules autonomes a été beaucoup plus difficile que beaucoup ne l’avaient prédit il y a encore quelques années.

Le trajet était le premier de Barra dans un véhicule sans pilote sans conducteur de sécurité.

À la fin de l’année dernière, Cruise a commencé à tester une flotte de véhicules entièrement sans conducteur, sans chauffeur de secours humain. En novembre, Cruise a publié une vidéo de Vogt lors de son premier trajet sans conducteur à San Francisco.

La vidéo de près de trois minutes avec Barra comprend également le président de GM, Mark Reuss, et Craig Buchholz, vice-président directeur des communications de GM, dans un autre véhicule autonome appelé Disco.

Reuss appelle la conduite « incroyable », discutant des performances du véhicule et de son impact potentiel sur la société, y compris les personnes âgées telles que son père de 85 ans, Lloyd Reuss, qui a également été président du constructeur automobile au début des années 90. .

GM a acquis Cruise en 2016. Depuis lors, il a attiré des investisseurs tels que Honda Motor, Softbank Vision Fund et, plus récemment, Walmart et Microsoft.