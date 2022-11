Regardez: Marcus Rashford et Phil Foden placent l’Angleterre 2-0 contre le Pays de Galles à la Coupe du monde 2022

Marcus Rashford et Phil Foden ont mis l’Angleterre 2-0 pour l’Angleterre contre le Pays de Galles.

Rashford a ouvert le score quelques minutes après la mi-temps, convertissant un coup franc en fouettant le ballon sur Danny Ward dans le but du Pays de Galles.

Quelques instants plus tard, Phil Foden avait doublé la mise après avoir atteint un centre de Harry Kane – après que Rashford eut contre-pressé pour gagner le ballon en hauteur.

Il n’y a pas eu beaucoup de moments à savourer – à part une folle course de Harry Maguire.

Gareth Southgate a donné à Phil Foden son tout premier départ en Coupe du monde, pour Bukayo Saka à droite, avec Marcus Rashford sur le flanc opposé pour Raheem Sterling et Jordan Henderson remplaçant Mason Mount, en trois changements. Rashford a également failli trouver la percée dans les 10 premières minutes, chargeant au-delà de la défense galloise lorsque Harry Kane est tombé profondément pour le faire passer. Danny Ward, cependant – à la place de Wayne Hennessey suspendu – s’est précipité pour rencontrer l’attaquant de Manchester United qui arrivait en sens inverse.

L’Angleterre a augmenté l’intensité environ 20 minutes, cependant, frappant le ballon avec un peu plus de confiance alors que la ligne de fond galloise était plus profonde. Neco Williams est tombé avec une blessure à la tête à la moitié de l’élan – pour être remplacé par Connor Roberts – et le tempo s’est à peine accéléré pour le reste de la mi-temps. Ward n’a fait son deuxième arrêt de la mi-temps dans le temps additionnel quand il s’est levé pour rencontrer une tête de John Stones d’un corner, tandis que sur le coup de la mi-temps, le Pays de Galles a travaillé un court lancer alors que l’Angleterre s’attendait à un long – et Joe Allen a flambé au-dessus du bar.