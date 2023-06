Regardez: Manchester City fait un pas vers le premier titre de la Ligue des champions avec le coup de foudre de Rodri

La star de Manchester City, Rodri, a donné l’avantage aux Citizens en finale de la Ligue des champions, avec un superbe entraînement à longue distance contre l’Inter Milan.

L’Espagnol a marqué un mondial contre le Bayern Munich plus tôt dans le tournoi, mais a marqué une frappe encore plus importante maintenant, les champions de Premier League faisant un grand pas vers une toute première Ligue des champions – et la troisième partie de leur triplé.

Est-ce le but qui remporte enfin la Ligue des champions pour City ?

Rodri a donné l’avantage à Manchester City en finale de la Ligue des champions

Man City mène la finale de la Ligue des Champions !! 🤩Rodri sort de l’impasse pour marquer un but massif pour son club ! ⚽️#UCLfinal pic.twitter.com/DyTitSzOyu10 juin 2023 Voir plus

Manchester City a été secoué en première mi-temps par le remplacement forcé de Kevin De Bruyne. Le Belge a dû quitter le terrain avec une suspicion de blessure aux ischio-jambiers – mais après que certains aient prédit une victoire pour les vainqueurs de la Premier League et de la FA Cup, l’Inter Milan a été extrêmement impressionnant au début.

Erling Haaland a eu la première chance du match, seulement pour être déclaré hors-jeu, alors que le match commençait à un rythme lent. L’Inter a eu sa juste part de possession dans les 20 premières minutes avant que Haaland n’obtienne sa première vraie vue au but – en jeu, cette fois – après 27 minutes. Kevin De Bruyne a réussi un tir une minute plus tard, City mettant la pression – mais les Citizens ont vu leur élan ruiné par la blessure de De Bruyne. Phil Foden a remplacé le n°17.

La seconde mi-temps a commencé sur le même rythme prudent, aucune des deux équipes n’effectuant de remplacement à la mi-temps – bien que Romelu Lukaku ait reçu son salut à la 55e minute en remplacement d’Edin Dzeko, qui a été victime d’une crampe. City a eu une énorme frayeur juste avant l’heure de jeu lorsqu’une panne de communication entre Manuel Akanji et Ederson a laissé Lautaro Martinez au but.

Heureusement pour Pep Guardiola – qui était à genoux dans sa surface technique – l’angle était trop serré pour que l’Argentin réussisse suffisamment le tir, qui a carrément touché le gardien de City.