Regardez: Malang Sarr marque son propre but comique dans le match de la Ligue Europa

Malang Sarr, jouant pour Monaco en prêt de Chelsea, a marqué un but contre son camp comique lors de la défaite 4-0 de l’équipe française en Ligue Europa contre Trabzonspor jeudi soir.

Avec le ballon renvoyé à son gardien de but Alexander Nubel, Sarr a commencé à courir dans une position qui offrirait à la fois une option au gardien et beaucoup d’espace pour lui-même s’il recevait le ballon.

Cependant, avec Sarr sur son chemin, le gardien de but a lancé une passe à hauteur de hanche vers l’arrière gauche, Caio Henrique. Sarr n’a eu que peu de temps pour réagir, et le ballon l’a carrément écrasé dans le haut de la cuisse, rebondissant dans le filet ouvert et donnant à Trabzonspor son premier but de la nuit à la 44e minute.

L’équipe turque a ensuite marqué trois autres buts en seconde période, éliminant Monaco 4-0. Et tout a commencé avec ce but extraordinairement malchanceux de Sarr.

Ce résultat laisse Monaco troisième du groupe H, à trois points de Ferencvaros et de Trabzonspor en tête-à-tête. Chaque équipe classée deuxième affrontera une équipe classée troisième en Ligue des champions lors d’un match nul à la fin des phases de groupes pour déterminer qui progressera en Ligue Europa.

Sarr a rejoint Chelsea en 2020 depuis Nice, mais a été immédiatement prêté à Porto. Le joueur de 23 ans est revenu à Londres l’été dernier, apparaissant 21 fois au cours de la campagne 2021/22.

Seulement huit de ces apparitions étaient en championnat, ce qui a conduit Thomas Tuchel à l’envoyer en prêt à Monaco pour plus de temps de jeu. Au moment d’écrire ces lignes, il a disputé cinq matchs de championnat et deux fois en Europe pour eux.

Avec Graham Potter maintenant le manager de Chelsea, il pourrait ne pas être trop encouragé par la performance du Français jeudi soir, que le but contre son camp soit inévitable ou non.

En concéder quatre à Trabzonspor, actuellement septième en Turquie, ce n’est pas la meilleure des apparences, après tout.