Regardez l’Ukraine faire exploser les actifs russes en Crimée alors que les deux parties multiplient les attaques de drones

La Russie et l’Ukraine ont lancé des frappes de drones mercredi matin, chacune cherchant à remporter une victoire majeure dans un combat qui continue de s’éterniser avec peu de progrès ou d’issue en vue.

Les services de renseignement ukrainiens ont affirmé avoir détruit un système de défense antimissile sol-air russe S-400 en Crimée, tandis que la Russie a frappé des installations céréalières à Odessa dans la nuit de mardi.

Le système S-400 constitue un autre exemple du plan ukrainien visant à frapper les actifs russes, même derrière la ligne de front. L’agence de renseignement ukrainienne GUR a affirmé sur sa chaîne Telegram qu’il restait à la Russie un « nombre limité » de systèmes sophistiqués et que cette perte portait un « coup douloureux » à ses forces.

Les installations céréalières représentent un problème plus important non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour l’ensemble de ses alliés occidentaux : l’attaque a détruit 14 300 tonnes de céréales, portant les pertes mensuelles totales de céréales à environ 300 000, a écrit sur Facebook le ministre ukrainien de l’Infrastructure, Oleksandr Kubrakov.

L’insistance de la Russie à prendre en otage les réserves alimentaires mondiales et à les utiliser pour faire pression sur l’Ukraine – dans l’espoir d’une fin rapide du conflit grâce à des concessions ukrainiennes – continue de préoccuper les responsables.

Moscou a mis fin en juillet à sa participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire, négociée par les Nations Unies, qui permettait à l’Ukraine d’expédier des céréales indispensables à des pays du monde entier.

La Russie a en outre affirmé avoir abattu des drones ukrainiens à Moscou et dans la région environnante, ce que Kiev n’a ni confirmé ni démenti, selon l’Associated Press.

Les aéroports de Moscou ont été brièvement fermés et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a également déclaré que l’un des drones s’était écrasé contre un bâtiment en construction dans le complexe commercial de la ville de Moscou, qui aurait déjà subi deux frappes de drones.

Washington a répondu à ces affirmations en soulignant qu’il ne soutenait ni ne permettait les prétendues attaques de l’Ukraine à l’intérieur de la Russie, mais a ajouté que l’Ukraine choisissait la manière dont elle se défendait contre les agressions de la Russie.

Bien que l’Ukraine n’ait ni commenté ni confirmé ces attaques, ces frappes se sont multipliées au cours des derniers mois, à commencer par une prétendue attaque contre le Kremlin que les forces de sécurité russes ont réussi à déjouer début mai.

Le président russe Vladimir Poutine a imputé l’apparition du drone au-dessus du Kremlin en mai à l’Ukraine, puis aux États-Unis, tandis que le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les affirmations de la Russie étaient « ridicules ».

Depuis lors, de nombreuses attaques, que l’Ukraine ne reconnaît pas comme faisant partie de sa politique de sécurité, ont eu lieu, frappant des bâtiments à Moscou, à quelques kilomètres du Kremlin.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans un discours vidéo fin juillet que la guerre « revient progressivement… sur le territoire de la Russie – vers ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un processus inévitable, naturel et absolument juste ».

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a indiqué que les attaques démontraient que la guerre « touche déjà » les Russes qui continuent d’insister sur le fait que la guerre « ne les concerne pas ».

« Il y a déjà une certaine ambiance en Russie : quelque chose arrive et fort », a-t-il déclaré. « Il n’y a plus de discussion sur la paix ou le calme à l’intérieur de la Russie. Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. »

