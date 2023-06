Regardez l’UEFA Nations League Soccer : Diffusion en direct des Pays-Bas contre la Croatie depuis n’importe où

Voir sur Sling TV Sling TV Bleu Transporte Fox Sports 1 avec tous les matchs restants de la Ligue des Nations aux États-Unis Voir sur Viaplay Viaplay Regardez la finale de l’UEFA Nations League au Royaume-Uni à partir de 15 £ Voir chez DAZN DAZN Regardez la finale de la Ligue des Nations au Canada à partir de 25 $ CA par mois

Alors que la saison régulière des équipes de clubs européens est maintenant terminée, le football continue d’avancer, les Pays-Bas affrontant aujourd’hui la Croatie lors de la première demi-finale de l’UEFA Nations League de cette année, la compétition internationale secondaire du continent.

L’Espagne et l’Italie disputeront la deuxième demi-finale demain, avec le prix du vainqueur de la finale de dimanche, un groupe plus aimable de cinq équipes, au lieu des six habituelles, lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant Memphis Depay et le défenseur Matthijs de Ligt sont tous deux absents en raison d’une blessure pour les hôtes, tandis que Sven Botman de Newcastle devrait faire ses débuts sous le célèbre maillot orange. Luka Modrić, apparemment sans âge, devrait être le pivot d’un milieu de terrain croate à trois aux côtés de Mateo Kovačić et Marcelo Brozović.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Kristian Skeie/UEFA/Getty Images

Pays-Bas vs Croatie : Quand et où ?



Les Pays-Bas accueillent la Croatie au stade De Kuip de Rotterdam le mercredi 14 juin. Le coup d’envoi est fixé pour 20h45 CET heure locale aux Pays-Bas (19 h 45 BST au Royaume-Uni ; 14 h 45 HE ou 11 h 45 PT aux États-Unis ; et 4 h 45 AEST le jeudi 15 juin en Australie). La finale est ce dimanche 18 juin.

Comment regarder le match Pays-Bas contre Croatie en ligne de n’importe où à l’aide d’un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct le match Pays-Bas contre Croatie aux États-Unis

Le grand match de mercredi au De Kuip sera disponible en streaming sur Fox Sports 1, qui détient les droits de diffusion en direct aux États-Unis pour les matches restants de l’UEFA Nations League cette saison.

Fronde/CNET Parmi les services de streaming TV en direct qui diffusent Fox Sports 1 local, le moins cher est Sling TV Blue à 40 $ par mois.

De nombreux autres services de diffusion de télévision en direct diffusent également des stations Fox locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous plus cher que Sling TV, mais ils proposent également plus de chaînes. Découvrez notre guide des chaînes de streaming TV en direct pour plus de détails.

Diffusez en direct le match Pays-Bas contre Croatie au Royaume-Uni

Les droits de l’UEFA Nations League au Royaume-Uni appartiennent à Viaplay. Ce match sera diffusé sur Viaplay Sports 1, avec un coup d’envoi prévu à 19h45 BST mercredi soir.

Vous devrez être abonné au forfait Total de Viaplay pour regarder sa couverture de la finale de l’UEFA Nations League, au prix de 15 £ par mois ou 144 £ par an. Viaplay détient actuellement les droits de diffusion au Royaume-Uni du United Rugby Championship, de la Liga de football, ainsi que du Championnat du monde de hockey sur glace de l’IIHF et de la Ligue des champions de hockey.

Diffusez en direct le match Pays-Bas contre Croatie au Canada

Si vous souhaitez diffuser ce jeu en direct au Canada, vous devez vous abonner à DAZN Canada. Le service a les droits de diffusion exclusifs de tous les matchs restants de la Ligue des Nations cette saison.

Un abonnement DAZN coûte actuellement 25 $ CA par mois ou 200 $ CA par an et vous donnera également accès à une large gamme de football, ainsi qu’au rugby des Six Nations et au tennis WTA. En plus des applications dédiées pour iOS et Android, il existe une large gamme de supports pour les décodeurs et les téléviseurs intelligents.

Diffusez en direct le match Pays-Bas contre Croatie en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match sur le service de streaming Stan Sport, qui diffuse chaque match de l’UEFA Nations League en direct en Australie cette saison.

