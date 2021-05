Regardez ‘Love Me If You Dare’ avec la première mondiale au box-office de PrivéHD | Actualités télévisées

New Delhi: Pensez à l’amour, pensez à la France! La capitale mondiale de l’amour dégage une abondance de sensualité et de passion qui en fait une destination idéale pour les tourtereaux. Et qui de mieux au jeu fou de l’amour que les Français eux-mêmes? Venez vivre la magie à la française et être totalement ‘Befikre’ amoureux car & PrivéHD, la destination premium du cinéma nuancé, présente en première la comédie romantique française ‘Love Me If You Dare’ ce vendredi 14 mai à 21h.

Une histoire qui promet de toucher une corde sensible avec vous transformer les cœurs en bouillie, le drame d’amour français devrait être présenté en première dans le cadre de la propriété phare de la chaîne en langue étrangère « World Box Office » qui propose des films à regarder et divertissants du monde entier . Diffusé tout au long de la semaine jusqu’au jeudi 20 mai, voici un film qui ne jure que par le fait que tout est juste dans l’amour et la guerre et promet de vous faire sentir chez vous, quelle que soit la langue.

De l’esprit visionnaire du réalisateur Yann Samuell vient la comédie à succès de la France pour le meilleur, pour le pire, pour le moment et pour toujours, «Love Me If You Dare». Les règles de ce jeu d’amour fou sont fixées, la question est, êtes-vous partie ou pas? Les meilleurs amis Julien et Sophie grandissent avec un jeu étrange auquel ils ont commencé à jouer lorsqu’ils étaient enfants – une compétition intrépide pour se surpasser. En vieillissant, les enjeux sont devenus plus élevés, les défis sont devenus dangereux jusqu’à ce que le pari soit plus qu’un simple jeu! C’était une obsession meilleure que l’amour et la vie elle-même alors que le duo réalisait les vrais sentiments qui étaient cachés sous le costume du jeu. Le véritable amour triomphera-t-il avant tout?

Avec de nouvelles avant-premières chaque semaine, le World Box Office de PrivéHD promet du divertissement pour tous avec des films de thèmes et de genres variés. La programmation comprend des films qui sont chacun à succès dans leur pays d’origine et sont de genres variés allant des drames romantiques et de la comédie à la fantaisie et à l’aventure.

Venez vivre le jeu fou de l’amour, à la française avec ‘Love Me If You Dare’ en première ce vendredi 14 mai à 21h uniquement sur & la billetterie mondiale de PrivéHD