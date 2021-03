Oppo a dévoilé le Find X3 Pro plus tôt ce mois-ci, et quand nous l’avons trouvé comme l’un des smartphones les plus exquis que nous ayons jamais vus. Pour renforcer la sensation hors du commun du téléphone, le fabricant chinois s’est associé à Hans Zimmer, le célèbre producteur et compositeur de musique.

