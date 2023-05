L’armée indienne a déployé des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour garder un œil sur les zones sensibles du Manipur alors que les autorités s’efforcent de rétablir la normalité dans les États touchés par la violence.

Des milliers de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays après que des violences ethniques ont éclaté entre les Meiteis et les Kukis.

Dans un tweet, le Spear Corps de l’armée indienne a donné des détails sur l’opération UAV pour garder un œil sur Manipur et coordonner les secours et le sauvetage des personnes déplacées. L’armée a déclaré que quelque 130 colonnes sont au sol.

Un flux vidéo de l’un des drones montre comment l’armée surveille les personnes et les mouvements de la circulation sur le terrain.

« Environ 130 colonnes au sol, des drones et des hélicoptères de surveillance aérienne travaillant sans relâche pour rétablir la normalité. Escorté plus d’environ 6 000 personnes restantes en cours. La surveillance aérienne 24 heures sur 24 se poursuit », a déclaré le Spear Corps dans le tweet.

Le commandement oriental de l’armée a tweeté que le lieutenant-général RP Kalita a rencontré d’éminents dirigeants de la communauté locale à Mantripukhri à Manipur pour désamorcer les tensions. « … Il les a exhortés à établir une confiance mutuelle et des liens de parenté dans l’intérêt plus large du Manipur », a déclaré le Commandement de l’Est.

L’armée a demandé aux gens de se prémunir contre les fausses informations sur les réseaux sociaux concernant la situation à Manipur.

« De nombreuses requêtes sur le contenu publié sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie liées à Manipur nous ont été adressées et la plupart d’entre elles ont été jugées fausses. L’armée indienne demande à tout le monde de se fier uniquement aux informations diffusées via des identifiants vérifiés », a tweeté le Spear Corps.

#CurbRumours De nombreuses requêtes sur le contenu publié sur les réseaux sociaux/applications de messagerie liées à #Manipur nous ont été faites et la plupart d’entre elles ont été trouvées fausses. #IndianArmy demande à chacun de se fier uniquement aux informations diffusées par le biais de pseudonymes vérifiés@adgpi@orientcomd@manipurmygov pic.twitter.com/NgFZUxJCH7 — SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) 12 mai 2023

Les Meiteis, qui sont installés dans et autour de la vallée d’Imphal et relèvent historiquement de la catégorie « générale », ont demandé le statut de tribus répertoriées (ST). Les Kukis tribaux, qui sont pour la plupart installés dans les collines, ne veulent pas que les Meiteis économiquement puissants soient classés dans la catégorie ST.

Les Kukis disent que les Meiteis mettront la pression sur les avantages gouvernementaux déjà limités et les ressources rares.

Les tribaux ont protesté contre une récente ordonnance de la Haute Cour de Manipur demandant au gouvernement de l’État du BJP de voir si Meiteis pouvait être inclus dans la catégorie ST. La violence a commencé après cela et les deux communautés se sont mutuellement blâmées pour cela.

Un soldat des Assam Rifles a été blessé vendredi alors qu’il tentait de désamorcer un engin explosif improvisé dans le district de Bishnupur à Manipur, a rapporté l’agence de presse ANI. La veille, un policier avait été tué et quatre autres blessés lorsque des insurgés présumés avaient tiré sur eux dans le district de Bishnupur.