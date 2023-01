Regardez Liverpool contre Man Utd dans le cadre de 11 matchs de Premier League en direct sur Sky Sports en mars | Nouvelles du football

Le match de Liverpool contre Manchester United fera partie de 11 matchs de Premier League en direct sur Sky Sports en mars.

L’une des plus grandes rivalités du football anglais sera diffusée en direct sur Sports du ciel le 5 mars, Man Utd cherchant à rattraper son martèlement 4-0 à Liverpool la saison dernière à son retour à Anfield le Super dimanche.

Ailleurs, avec la course au titre entre les leaders Arsenal et Manchester City, deuxième, attrapez les deux équipes en direct sur Sky en mars. Sports du ciel diffusera le match à l’extérieur de Manchester City au Crystal Palace le 11 mars et sera en direct du stade Etihad pour la visite de West Ham le 19 mars.

Le voyage d’Arsenal à Fulham le 12 mars sera également diffusé, tandis que le voyage de Man Utd à Brighton le 19 mars et les matchs de Newcastle en troisième place avec les Wolves (12 mars) et Nottingham Forest (17 mars) tous deux sélectionnés pour Sports du ciel couverture.

Les matchs complets de Sky Sports en mars

Samedi 4 mars : Southampton vs Leicester, 17h30

Dimanche 5 mars : Nottm Forest contre Everton, 14h

Dimanche 5 mars : Liverpool contre Manchester United, 16h30

Lundi 6 mars : Brentford contre Fulham, 20h

Samedi 11 mars : Crystal Palace contre Man City, 17h30

Dimanche 12 mars : Fulham contre Arsenal, 14h

Dimanche 12 mars : Newcastle contre les loups, 16h30

Vendredi 17 mars : Nottm Forest contre Newcastle, 20h

Samedi 18 mars : Chelsea contre Everton, 17h30

Dimanche 19 mars : Brighton contre Man Utd, 14h

Dimanche 19 mars : Man City contre West Ham, 16h30