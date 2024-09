Regardez l’iPhone 16 Pro Max testé en cas de chute — vous devez voir ça

La nouvelle génération de Ceramic Shield n’a pas résisté à la gravité lors des derniers tests de durabilité de l’iPhone 16. Les tests de chute effectués sur l’iPhone 16 Pro Max par Allstate Protection Plans ont révélé que l’écran de 6,9 ​​pouces du nouveau téléphone subit des dommages considérables lorsqu’il tombe la tête la première sur du béton.

Allstate, qui vend des assurances pour les appareils mobiles comme les nouveaux iPhones, effectue des tests de fragilité depuis 13 ans. Et si la durabilité des téléphones a beaucoup changé au cours de cette période, l’effet que peuvent avoir des chutes de 2 mètres sur les appareils en verre n’a pas vraiment changé.

« Les progrès réalisés au fil des ans en matière de conception, de matériaux et de technologie les ont rendus moins sensibles aux dommages causés par les liquides. Et pourtant, à mesure que leurs capacités augmentent, tout comme la taille de leurs écrans en verre, ils restent vulnérables aux dommages causés à l’écran, le type de dommage le plus courant sur les smartphones selon notre dernière enquête sur les téléphones portables », a déclaré Jason Siciliano, vice-président du marketing et directeur créatif mondial chez Allstate Protection Plans, dans une déclaration accompagnant le iRésultats du test de chute du Phone 16 Pro Max.

Plus précisément, lorsque Allstate a laissé tomber un iPhone 16 Pro Max face contre terre sur du béton, l’écran s’est brisé sur l’ensemble du panneau de 6,9 ​​pouces, avec des éraflures le long du cadre en titane. Les résultats ressemblaient à test de chute de l’iPhone 15 Pro Max de l’année dernièrece qui a également entraîné un écran brisé avec des morceaux de verre surélevés et détachés.

Allstate a constaté que l’écran de l’iPhone 16 Pro Max est devenu noir lors de l’impact, puis a clignoté un peu avant de devenir noir de manière permanente. Étant donné que les testeurs pouvaient toujours détecter un retour haptique en appuyant sur les boutons d’alimentation et de contrôle de l’appareil photo, Allstate suppose que l’iPhone 16 Pro Max pourrait être récupéré avec une réparation de l’écran – une procédure qui coûte 379 $ chez Apple sans couverture AppleCare Plus.

Dans l’autre test d’Allstate, le téléphone est tombé d’une hauteur de 2 mètres, l’arrière vers le bas. Dans ce cas, le dos en verre de l’iPhone 16 Pro Max s’est brisé et le boîtier en verre autour de l’appareil photo a également été endommagé. Cependant, l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro Max a continué à fonctionner après la chute, ce qui constitue une amélioration par rapport à ce qui est arrivé à l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max lors des tests Allstate de l’année dernière, où les objectifs eux-mêmes ont été endommagés.

Les tests de chute d’Allstate font suite à d’autres tests de durabilité de l’iPhone 16 qui ont été publiés depuis que les nouveaux téléphones d’Apple sont arrivés dans les magasins vendredi dernier (20 septembre). Jusqu’à présent, les résultats ont été décidément mitigés. Lors des tests d’AppleTrack, l’iPhone 16 Pro Max a cessé de fonctionner après quatre chutes, tandis que l’iPhone 16 Pro a résisté à 12 chutes. Lors des tests d’EverythingApplePro, les deux modèles d’iPhone 16 Pro ont survécu à plusieurs chutes.

Les chutes de neige peuvent provoquer des catastrophes de différents degrés, mais il est possible de tirer quelques conclusions à partir des résultats de tests comme ceux-ci. La principale conclusion est que rien de ce qui est assemblé par des mains humaines n’est indestructible, en particulier lorsque le verre est un composant majeur.

L’autre leçon à retenir est que si vous comptez dépenser 999 $ ou plus pour un modèle Pro, vous feriez mieux de choisir une coque qui l’accompagne afin que votre téléphone ait plus de chances de s’échapper indemne d’une chute. Vous pouvez consulter nos guides des meilleures coques pour iPhone 16 Pro et des meilleures coques pour iPhone 16 Pro Max si vous ne savez pas quelle coque essayer.