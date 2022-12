Regardez l’intégralité de la mission Artemis I Moon de la NASA en seulement 60 secondes

Il a fallu des semaines au vaisseau spatial Orion pour faire le tour de la lune, puis revenir à la maison. Il a été lancé le mois dernier et est revenu pour un plongeon dans l’océan dimanche. Au cas où vous auriez tout manqué, ou si vous voulez simplement revivre le glamour des vols spatiaux lunaires, vous pouvez découvrir l’ensemble Artémis I voyage en une minute rapide vidéo de l’Agence spatiale européenne.

Les images commencent par le décollage fulgurant de l’énorme fusée Space Launch System et se terminent par le doux atterrissage en parachute d’Orion dans le Pacifique. Entre les deux, vous verrez de magnifiques vues sur la lune, la Terre et l’espace, le tout sur une musique entraînante.

Artemis I a lancé une nouvelle ère d’exploration lunaire. La mission sans équipage a été conçue pour montrer que le vaisseau spatial Orion est prêt à transporter des astronautes dans l’espace en vue d’un futur alunissage humain. L’ESA a joué un rôle important dans la mission en construisant le module de service européen pour fournir de l’énergie et de la propulsion à Orion.

La vidéo n’essaie pas de rendre justice à la complexité et au calendrier de la mission. C’est une collection des plus grands succès de moments importants et beaux, un argumentaire éclair pour Artemis. L’une des devises de la mission a été « Nous y allons ». Maintenant, la NASA peut dire : « Nous y sommes allés. Et nous y retournons.