Regardez : L’Inde se souvient de l’irremplaçable et inimitable Kamal Khan

D’éminents citoyens, amis et famille se sont réunis à Lucknow samedi pour rendre hommage au journaliste primé de NDTV, Kamal Khan, décédé l’année dernière à cette date.

Parmi les personnes présentes figuraient Roop Rekha Verma, un éminent activiste social et ancien professeur à l’Université de Lucknow, Deepak Kabir, une personnalité du théâtre et activiste, et Himanshu Bajpai, un conteur, auteur et journaliste.

“Il avait l’habitude de faire des reportages sur le temple de Ram avec autant de sincérité qu’il rapportait des histoires sur le Haj. C’est pourquoi Kamal bhai a reçu des hommages des enfants de Varanasi aux habitants de Delhi, aux artistes du sable à Puri”, NDTV India Managing Le rédacteur en chef Manoranjan Bharti a déclaré au rassemblement.

Connu pour son reportage exceptionnel sur la politique de l’Uttar Pradesh et son langage élégant, Kamal Khan est décédé chez lui à Lucknow l’année dernière après avoir subi une crise cardiaque. Il était avec NDTV depuis plus de trois décennies.

On se souvient de lui comme d’un journaliste légendaire dont le travail s’est démarqué par sa perspicacité et son intégrité, et par la façon dont il a livré des vérités dures avec une dextérité poétique.

En tant que présentateur de nouvelles, Kamal Khan était l’image de l’équilibre et de l’expertise, et son langage était célèbre pour son élégance caractéristique.

Des milliers de personnes, dont le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, son prédécesseur Akhilesh Yadav et Rahul Gandhi du Congrès, ont pleuré sa mort, affirmant qu’il était un journaliste immaculé et un conteur magistral.

Des collègues journalistes ont déclaré qu’ils comptaient sur lui pour les informations, et sur les dirigeants politiques couverts par son reportage et tenus pour responsables.