Regardez l’incroyable reprise de Chappell Roan de « Barracuda » de Heart

Chappell Roan est rapidement devenu l’une des plus grandes pop stars de l’année grâce à des tubes comme « Good Luck, Babe ! », « Hot to Go » et « Pink Pony Club ».

Mais cette soudaine renommée a eu un impact sur Roan ces derniers mois. En août, elle a dénoncé le comportement inapproprié de ses fans, notamment le harcèlement et le harcèlement d’elle-même et de sa famille. « Je ressens plus d’amour que jamais dans ma vie » elle a dit dans un message sur les réseaux sociaux. « Je me sens le plus en danger que j’aie jamais ressenti dans ma vie. »

La semaine dernière, elle a riposté contre ceux qui avaient mal interprété sa citation dans une interview dans laquelle elle expliquait pourquoi elle refusait de soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle américaine. « Je vote pour le putain de roi Kalama », a-t-elle précisé dans un autre message sur les réseaux sociaux, « mais je ne me contente pas de ce qui a été proposé parce que c’est discutable. » Cela a conduit Roan à abandonner ses apparitions au festival All Things Go le week-end dernier, citant que « les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines« , et qu’elle devait donner la priorité à sa santé mentale.

Cette semaine, Roan est revenue sur scène pour reprendre sa tournée américaine. Lors de son concert à Council Bluffs, Iowa, Roan et son groupe ont interprété une reprise féroce de « Barracuda », le tube de 1977 du groupe américano-canadien Heart. En la présentant comme « ma chanson préférée », Roan a canalisé un sentiment de colère similaire à celui de l’original.

Les membres de Heart ont écrit la chanson, en partie, en réponse à leur label, qui a fabriqué des histoires de relation incestueuse entre les sœurs Ann et Nancy Wilson comme coup publicitaire. Il ressort clairement du choix de la chanson que Roan, elle aussi, s’oppose à la désinformation en répétant le refrain : « Les vrais trucs ne font pas l’affaire, non ?/Tu ferais mieux d’inventer quelque chose rapidement. »

Regardez la reprise de « Barracuda » de Roan ci-dessous et faites défiler vers le bas pour entendre l’original de Heart.