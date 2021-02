Regardez: L’implosion de Trump Plaza signale la fin d’une époque à Atlantic City

ATLANTIC CITY, NJ – L’ancienne tour du Trump Plaza Hotel and Casino est tombée vers 9 h HNE mercredi matin comme prévu, débarrassant la ville d’un complexe abandonné de Boardwalk qui faisait autrefois partie de l’empire des casinos de l’ancien président Donald Trump.

Les foules se sont rassemblées sur la promenade à l’extérieur d’une zone d’exclusion, le long des rues de la ville voisine ou de leurs voitures garées à Bader Field à la fin de l’autoroute Atlantic City.

L’implosion de la tour éviscérée de 34 étages, pour beaucoup, symbolise la fin du temps de Trump dans cette ville de villégiature qui l’a vu devenir quatre hôtels-casinos et finalement tomber à de nombreux revers financiers, quatre faillites et des ventes de propriétés.

Suite:Après la chute de Plaza, seul l’héritage de Trump restera à Atlantic City

Suite:Sans Trump, les conservateurs du sud de Jersey se préparent à maintenir le mouvement en vie

Suite:Ce que signifie sortir Trump d’Atlantic City pour le Boardwalk Resort

Le maire d’Atlantic City, Marty Small, a déclaré que Trump avait contribué aux débuts de l’industrie des casinos de la ville, en créant des emplois tout en gagnant beaucoup d’argent.

« Mais il était égoïste, a profité de certaines personnes, blessé certaines personnes ….. et en a raidi d’autres », at-il ajouté.

Assis dans les sièges «au premier rang» dans une jetée à proximité sur la plage et l’océan Atlantique pour voir la destruction de la tour avec les responsables de la ville étaient 10 ensembles de gagnants d’une vente aux enchères de charité parrainée par la ville au profit du Boys and Girls Club d’Atlantic City.

Le chef des pompiers de la ville, Scott Evans, a déclaré qu’il espérait que les vents coopéreraient et porteraient le nuage de poussière résultant à l’est du site d’implosion vers l’océan. Les prévisions prévoyaient des vents légers autour de 10 mph du nord-ouest, selon le National Weather Service.

Evans a également déclaré que le plan prévoyait que la tour tombe sur le site et légèrement au nord. Il a expliqué que l’entrée de la promenade de forme triangulaire, une tour inférieure derrière et un autre bâtiment inférieur sur la propriété ne seront pas implosés.

Ces structures resteront pour l’instant pour aider à contenir les débris d’implosion et les empêcher de tomber dans les rues et la promenade. D’autres parties du complexe ont déjà été démolies par des boules de démolition et d’autres équipements.

Stephanie Koch, PDG du club à but non lucratif pour garçons et filles, a déclaré que les dons liés à l’événement totalisaient désormais 191000 $ – 175000 $ de Carl Icahn après avoir mis fin à un précédent plan d’enchères caritatives pour accorder à quelqu’un le droit d’appuyer sur le bouton de détonation.

L’histoire continue sous la galerie

Le Trump Plaza, le seul casino construit par Trump à partir de zéro, a fonctionné pendant 30 ans avant de fermer en 2014. Icahn Enterprises, un important promoteur immobilier, a acheté à la fois le Trump Taj Mahal, qui a fermé en 2016, Trump Plaza et le Trump Entertainment Société de villégiature.

Icahn n’a jamais rouvert ni vendu Trump Plaza; le Taj a été vendu en 2018 et porte désormais le nom Hard Rock.

Trump World’s Fair Casino, anciennement Playboy puis Atlantis, a fermé ses portes en 1999 et a été démoli l’année suivante après seulement quelques années d’opération sur la promenade.

Trump Marina, située sur la promenade et d’abord appelée Trump Castle, est maintenant la Golden Nugget.

Au plus fort du développement des casinos-complexes ici, la ville comptait plus d’une douzaine de casinos. Il en compte maintenant neuf et le maire et d’autres responsables lorgnent sur les attractions familiales et non liées au jeu pour accroître l’attrait de la ville.

Icahn Enterprises n’a pas annoncé de plan de réaménagement ou de vente pour la propriété Plaza entre les avenues Columbia et Mississippi, mais Small a déclaré que la ville prévoyait de rencontrer des représentants d’Icahn à l’avenir.

«Cela va être passionnant. Nous attendons que cela se produise depuis des années. C’est une véritable horreur », a déclaré Elizabeth McGlinn, propriétaire et exploitante du lieu d’événements One Atlantic, au fond de l’ancienne jetée de César.

Son lieu accueillera l’événement d’observation de l’implosion, coparrainé par la ville et le Conseil central du travail des comtés de l’Atlantique et de Cape May.

Les entrepreneurs de démolition de Haines & Kibblehouse de Philadelphie et de Bellmawr n’ont offert aucun commentaire public sur l’implosion, invoquant des interdictions de contrat, et le nouveau bureau de l’ancien président Trump à Palm Beach, en Floride, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

«L’organisation Trump a connu un énorme succès à Atlantic City», se vante l’histoire en ligne de l’organisation, «et Donald Trump a été félicité pour le moment où il s’est retiré de cette entreprise.»

Le directeur des licences et des inspections de la ville, Dale Finch, a déclaré que Kibblehouse avait été « coopératif et conforme » dans le projet de démolition tant attendu, qu’il espère se dérouler sans heurts.

Carol Comegno adore raconter des histoires sur l’histoire de South Jersey et nos anciens combattants. Son livre, «The Battleship USS New Jersey: From Birth to Berth» est l’histoire définitive du cuirassé. Si vous avez une histoire à partager, appelez-la au 856-486-2473 ou envoyez un courriel à [email protected]