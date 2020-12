Mesdames et messieurs, le jour est enfin venu: Angelina se prépare à entrer dans le bâtiment.

Depuis la première du 19 novembre Côte du New Jersey: vacances en familleLa quatrième saison, nous avons regardé les acteurs se battre avec le tournage au milieu d’une pandémie alors qu’ils se mettaient en quarantaine et étaient régulièrement testés pour tourner dans un hôtel vide très Jersey. Et bien que cette saison soit la première sans Snooki, on ne peut nier que le drame est toujours aussi juteux.

Dans un aperçu exclusif de l’épisode du jeudi 10 décembre, Pauly D, Mike « La situation » Sorrentino, Vinny Guadagino, Ronnie Ortiz-Magro, Deena Nicole Cortese et Jenni « JWOWW » tout est prêt pour le retour désordonné de Angelina Pivarnick, ce qui pourrait causer encore plus de tension entre les femmes.

« De toute évidence, c’est la première fois depuis près d’un an que Deena et Angelina sont sur le point de s’affronter », déclare Mike en haut du clip. Pour Angelina, sortir avec l’équipage est une opportunité de ne pas être enfermé à la maison. « Las Vegas, je viens! » elle dit à son mari, Chris Larangeira, dans une autre scène. «Je suis excité de sortir d’ici parce que nous sommes dans la maison depuis quoi, six mois maintenant? Ridicule, genre, pas d’offense, j’ai besoin de t’éloigner de toi.