Regardez: Lightning Quick Stumping de Dhoni pour rejeter Gill lors de la finale IPL 2023

C’était la marque de commerce MS Dhoni alors que le skipper des Super Kings de Chennai a réussi un coup de foudre pour renvoyer Shubman Gill lors de la finale de la Premier League indienne (IPL) 2023 contre les Titans du Gujarat au stade Narendra Modi d’Ahmedabad lundi. C’était une livraison plate de Ravindra Jadeja mais Gill a essayé de jouer pour le tournant. Le ballon a gardé sa ligne et le batteur a perdu l’équilibre pendant un moment après avoir complètement raté la livraison. La fraction de seconde a suffi à Dhoni qui s’y est mis en un éclair et a pu déloger les bails avant que Gill ne puisse retourner dans le pli. Gill a été licencié après avoir marqué 39 balles sur 20.

Dhoni a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre les champions en titre du Gujarat Titans.

« Nous jouerons d’abord avec les prévisions de pluie. Hier, nous étions dans le vestiaire. En tant que joueur de cricket, vous voulez toujours jouer. C’est la foule qui a le plus souffert. J’espère que nous pourrons les divertir. Le terrain a été sous couverture pendant longtemps, mais tout au long du tournoi, le terrain s’est bien comporté ici. Très heureux que ce soit un match à 20 ans que nous jouerons. Rend justice au tournoi comme celui-ci. Même équipe « , capitaine du CSK a déclaré MS Dhoni au moment du tirage au sort.

« J’aurais aussi joué en premier, mais mon cœur voulait battre, donc ça ne me dérange pas de perdre le tirage au sort. Nous avons dit que c’était quelque chose hors de notre contrôle (la météo). Quelle que soit l’équipe qui joue le mieux, elle aura la main sur le trophée . J’aime garder les garçons au frais, et ils me le rendent bien. C’est une piste plate (qu’est-ce qu’il fait du terrain?). Même équipe « , a déclaré le capitaine des Gujarat Titans, Hardik Pandya.

(Avec entrées ANI)