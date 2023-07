Regardez: L’icône de la WWE Undertaker effraie les requins d’attaquer sa femme Michelle McCool

Il semble que ce ne sont pas seulement les lutteurs qui ne peuvent pas voir « The Dead Man » dans les yeux, comme la légende de la WWE Mark Calaway, connue professionnellement sous son personnage The Undertaker, a effrayé un requin d’approcher sa femme L’icône WWE Diva Michelle McCool pendant les vacances.

Tout en profitant de la plage, McCool a vu le requin, qui nageait dangereusement près d’elle. C’est alors que le septuple champion de la WWE est intervenu pour protéger sa femme et chasser le requin imminent.

McCool s’est ensuite rendue sur les réseaux sociaux pour partager l’incident avec ses abonnés.

« J’étais simplement en train de lire un livre sur la plage quand cette ‘végétation’ ressemblait beaucoup à un requin… alors j’ai envoyé un texto à mon mari @undertaker », a tweeté McCool dimanche à ses followers.

Dans le deuxième des clips viraux, il était visible que le requin se retirait de la scène alors que The Undertaker se tenait à proximité, regardant un trou à travers. Lorsque tout le scénario s’est déroulé, McCool-Calaway a été cité comme disant à la caméra: «Ouais. D’ACCORD. Je suppose que je n’étais pas assez grand pour l’effrayer, mais tu l’es.

Les abonnés de McCool sur les réseaux sociaux l’ont informée plus tard que l’animal était un « grand et beau requin nourrice » – une espèce considérée comme docile et peu susceptible d’attaquer à moins d’être provoquée par des humains. « Pas que mon adorable @undertaker le savait quand il est sorti ! » McCool a écrit dans une plus grande admiration pour son mari.

The Undertaker et Michelle McCool se sont mariés en 2010, après être sortis ensemble pendant un certain temps. Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après que The Phenom et sa deuxième épouse, Sara Frank, aient divorcé.

L’Undertaker a peut-être pris sa retraite de la lutte professionnelle en 2020, mais si l’incident du requin est une indication, Calaway aura toujours un peu de l’Undertaker en lui.

McCool est également un lutteur très décoré de la WWE. Elle est une ancienne double championne des divas de la WWE et une double championne féminine de la WWE.