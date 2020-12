Hudson Yang est un homme de Harvard!

le Fraîchement débarqué du bateau alun se rend à Boston, car il vient de révéler le moment passionnant où il a été accepté dans la classe 2025 de l’Université Harvard grâce au programme d’action précoce.

Le vendredi 18 décembre, Hudson a partagé une vidéo sur Instagram de lui-même lisant sa lettre d’acceptation de félicitations sur son téléphone et sautant de joie.

Vêtu d’un tee-shirt cramoisi d’université, le jeune de 17 ans a lu la note à haute voix: « Bienvenue à Harvard! » et a crié, « Oh mon Dieu! » tout en couvrant sa bouche avec sa main.

« Ma mère pleure! Oh mon Dieu, maman! » il a dit. « Je suis si fier et si heureux et si choqué … je tremble. »

Il a sous-titré la vidéo, « Crier et pleurer. Merci mon Dieu, maman et papa. »

Hudson entame ce nouveau chapitre de sa vie maintenant que son émission Fraîchement débarqué du bateau a été annulé après six saisons. La finale de la série a été diffusée sur ABC en février 2020, avec Parc Randall (Soyez toujours mon peut-être) et Constance Wu (Asiatiques riches fous).