Regardez l’horreur de la guerre Israël-Hamas : puis sur le site X d’Elon Musk. Il est clair qu’il n’est pas apte à le diriger | Marina Hyde

We retour au milieu des années 1990, à l’époque où la télévision par câble britannique était considérée comme un nouveau média, le célèbre ancien rédacteur en chef du Sun, Kelvin MacKenzie, était le responsable du lancement d’une station continue appelée Live TV. L’offre de la chaîne était un mélange éclectique de scories tueuses de neurones, pour le dire gentiment, comprenant Topless Darts, le News Bunny – un lapin géant qui se tenait derrière le lecteur de nouvelles et émettait des émotions en fonction de l’histoire lue – et Tiffani’s Big City Tips, dans lequel un mannequin s’est déshabillé tout en vous indiquant où investir (dans des sociétés de télévision rivales, semble être la réponse courte). Un gars qui avait joué un Oompa Loompa dans Willy Wonka & The Chocolate Factory faisait les prévisions météo en rebondissant sur un trampoline.

Avec le recul, cela ressemble à certains des pires moments de la vie moderne en ligne, ou peut-être aux meilleurs, selon votre point de vue. Mais cela s’est rapidement transformé en merde – encore une fois, un peu comme dans la vie moderne en ligne – et MacKenzie, mal adapté et vindicatif, a trouvé une ruse pour réduire les coûts et s’amuser en même temps. Il entrait dans le studio ou dans la galerie de production et licenciait quelqu’un au hasard. Si cette perte sommaire de personnel ne semblait pas affecter la diffusion en direct à ce moment-là – si elle parvenait à continuer, d’une manière ou d’une autre – alors il considérerait l’économie financière comme bien réalisée. Quelle importance cette personne aurait-elle pu réellement avoir ?

J’ai souvent pensé à cette histoire l’année dernière, lorsque le propriétaire de X, Elon Musk, a acheté ce qui s’appelait alors Twitter et a rapidement licencié la plupart des équipes qui avaient combattu la désinformation. Comme vous l’aurez remarqué, la plateforme est restée roulante. Mais il s’agissait d’un accord faustien (ou plus exactement d’un accord faustien d’indemnités de départ), et l’ampleur de ce qui est collecté n’aurait pu être plus claire dans les heures et les jours qui ont suivi les atrocités perpétrées par le Hamas en Israël samedi.

Pendant plus d’une décennie, Twitter a été une ressource absolument essentielle pour comprendre en temps réel les événements et catastrophes mondiaux majeurs. Des journalistes et des enquêteurs open source ont reconstitué le tableau sur le terrain à partir de sources primaires et de contenus vérifiés. Je l’appelle Twitter dans ce cas, parce que c’était à l’époque. X est quelque chose de différent, même si je suis sûr que nous sommes tous impatients de sa transformation tant vantée en tout application/surveillance paysage de rêve du capitalisme l’humanité mérite.

Comme l’ont souligné ces derniers jours de nombreux spécialistes de l’information, la plateforme offre désormais une forêt de désinformation si dense qu’il est devenu extrêmement difficile d’y pénétrer. Justin Peden, un chercheur en renseignement open source qui a trouvé la plateforme utile lorsqu’il couvrait l’escalade de Gaza en 2021, a déclaré à Wired ce week-end qu’elle était actuellement presque impossible pour accéder aux informations utiles. Les utilisateurs X paient désormais pour des coches bleues, et ceux qui le font voient leurs publications promues de manière algorithmique. Le week-end dernier, ces messages viraux comprenaient des célébrations de feux d’artifice algériens vendu comme des attaques israéliennes sur le Hamas, Images du jeu vidéo Arma 3 étant présentées comme une attaque du Hamas, des vidéos vieilles de plusieurs années du conflit syrien sont présentées comme attaques contemporaines sur l’aéroport de Tel Aviv, et un entièrement fausse photo de Cristiano Ronaldo tenant le drapeau palestinien publié par un compte qui se fait passer pour un journaliste de la BBC.

Cependant, ne sous-estimez jamais la capacité de Musk à rendre les choses encore pires, alors que le magnat de la bombe nucléaire dans un magasin de porcelaine cherchait une fois de plus à diriger la conversation qu’il avait achetée pour 44 milliards de dollars. « Pour avoir suivi la guerre en temps réel », a-t-il déclaré dimanche matin à plus de 150 millions de followers, « @WarMonitors et @sentdefender sont bons. » Et pourtant, sont-ils aussi bons dans la même galaxie ? En mai, les deux comptes ont diffusé des informations totalement fausses sur une explosion près du Pentagone – les actions américaines ont rapidement chuté – tandis que @WarMonitors a publié des insultes et des contenus antisémites à plusieurs reprises. Seulement 11 millions de personnes avaient vu le message de Musk avant qu’il ne le retire et le publie à nouveau, adoptant cette fois sans doute le pire ton de Musk : fausse responsabilité. « Comme toujours », a déclaré Elon avec condescendance, « s’il vous plaît, essayez de rester aussi proche de la vérité que possible, même pour les choses que vous n’aimez pas. » De même, Phony Stark. De même.

Le mois dernier, l’UE a affirmé que X avait le taux de désinformation le plus élevé de toutes les grandes plateformes de médias sociaux. Aussi valables et essentiels soient-ils, ces rapports semblent toujours quelque peu secs et académiques lorsqu’ils tombent un mardi matin sans incident à Bruxelles. C’est au vu des horreurs telles que celles qui se déroulent actuellement en Israël et à Gaza que le coût du désamarrage des freins et contrepoids devient terriblement et grotesquement clair. Les types de personnes qui en profitent sont les terroristes, les propagandistes et autres mauvais acteurs. Il existe des coûts réels que les chasseurs de clics ne peuvent même pas prévoir : l’indicible dans la poursuite du peu fiable.

À la tête de tout cela se trouve un apprenti sorcier de 52 ans qui ressemble de plus en plus à l’une des manifestations les plus inquiétantes du principe de Peter sur Terre. Il s’agit de la vieille théorie selon laquelle les personnes qui réussissent bien dans leur travail sont promues dans la hiérarchie, et cela continue jusqu’à ce qu’elles atteignent un niveau pour lequel elles ne sont tout simplement pas assez bonnes. Musk était clairement doué pour diriger sa méga entreprise de voitures électriques et sa méga entreprise de fusées spatiales – et j’irais jusqu’à dire qu’il aurait été un patron adéquat d’un magasin de fléchettes topless. Mais il est en effet très mauvais dans l’exécution de X. Et même si dans les bons jours, nous pouvons nous leurrer, cela n’a pas vraiment d’importance… dans les mauvais jours, quand les jetons sont épuisés, c’est vraiment, vraiment le cas.