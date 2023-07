Regardez: L’ex-star de Liverpool se fait assaillir par les fans d’Al-Ahli en Arabie saoudite

Plusieurs footballeurs bien connus ont déménagé en Arabie saoudite au cours des deux derniers mois et l’un d’eux était l’ancien attaquant de Liverpool, Roberto Firmino. L’international brésilien faisait partie intégrante de Liverpool, mais le voyage en Arabie saoudite pour jouer pour Al-Ahli sera une toute nouvelle expérience pour lui. Cependant, la fanfare du footballeur était à son comble lorsqu’il a atteint l’Arabie saoudite. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir Firmino se faire assaillir par des fans alors qu’il descendait de sa voiture. Il a pris des photos avec les fans et semblait assez excité après l’accueil qu’il a reçu.

اوقف اللاعب فرمينهو سيارته الخاصه بطلب منه للتصوير مع الجمهور المتواجد للترحيب به ..#الأهلي pic.twitter.com/iERH2VKixe — وليد سعيد (@Rabanalsafena) 6 juillet 2023

L’attaquant brésilien Roberto Firmino est devenu le dernier joueur de haut niveau à s’installer en Arabie saoudite, signant pour Al-Ahli mardi après l’expiration de son contrat avec les géants de la Premier League, Liverpool.

Le joueur de 31 ans a quitté Liverpool après huit saisons à Anfield, au cours desquelles il a marqué 111 buts en 362 apparitions et remporté la Premier League, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.

Son arrivée à Al-Ahli a été révélée par le club dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et intervient moins d’une semaine après que l’équipe a conclu un accord pour signer le gardien sénégalais Edouard Mendy de Chelsea.

Soutenue par le fonds souverain du pays, la Saudi Pro League attire de grands noms des principales ligues européennes avec la promesse de salaires énormes.

L’ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a pris la relève en tant qu’entraîneur d’Al-Ettifaq plus tôt dans la semaine, tandis que Karim Benzema et N’Golo Kanté ont également déménagé dans l’État du Golfe depuis que le passage de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en janvier a lancé la tendance.

(Avec entrées AFP)