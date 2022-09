Regardez l’évêque Lamor Whitehead “attraper une femme par le cou pendant le service” avant d’être menotté par des flics

CONTROVERSÉ Le pasteur bling de New York, Mgr Lamor Whitehead, a été arrêté après avoir prétendument malmené une femme pendant le service du dimanche.

Dans les images du livestream de son église, Whitehead, 44 ans, est interrompu par une femme de la congrégation avant de l’attraper par le cou pour la pousser hors du cadre.

Le pasteur Whitehead a été vu en train de saisir la femme par le cou Crédit : YouTube/Leaders of Tomorrow International Ministries

Le pasteur l’a alors poussée à l’écart Crédit : YouTube/Leaders of Tomorrow International Ministries

Cet incident survient quelques mois seulement après que Whitehead, qui dirige une section locale des Leaders of Tomorrow International Ministries à Brooklyn, s’est vu voler 400 000 $ sous la menace d’une arme pendant le service alors que des voleurs tenaient une arme à feu sur le visage de son bébé.

Suite au dernier incident, le pasteur, qui portait un costume Dior, a été menotté et emmené par la police, mais relâché deux heures plus tard, ont rapporté lundi les médias locaux.

Whitehead a déclaré au New York Daily News que la police l’avait relâché après que des “supérieurs” du département eurent entendu parler de sa situation.

Le chef de l’église s’est défendu pour la prétendue confrontation physique prise lors de son sermon diffusé en direct, affirmant que la femme et un individu non identifié avaient été envoyés pour perturber son service.

Dans une vidéo Facebook publiée après l’incident, le pasteur a affirmé que la femme avait interrompu son service en représailles aux poursuites qu’il avait intentées contre deux YouTubers qui affirmaient qu’il avait volé de l’argent à sa congrégation.

Il a également dit que le récit de l’incident physique n’est pas vrai.

“Il se passe beaucoup de choses et tellement de choses qui sont à la mode […] et je veux que mon église et les gens comprennent où nous en sommes », a déclaré Whitehead dans la vidéo Facebook.

“Le NYPD m’a laissé tomber aujourd’hui et a laissé tomber mon église aujourd’hui.”

“C’est un dessein et une attaque de l’ennemi”, a affirmé le pasteur. “Nous avions deux personnes pour entrer dans l’église [sic] et ils ont été envoyés par certains blogueurs. Ils ne sont rien.

“Les médias ont peint une image de moi comme étant un méchant, ce que je ne suis pas.

“Aujourd’hui, il y a eu une explosion dans mon église […] mon équipe a effectué des recherches internes. Nous savons qui les a envoyés.”

Les allégations sont sorties après que la vidéo choquante a montré que Whitehead était la cible de voleurs armés qui ont volé 400 000 $ en bijoux, dont une montre Rolex à 75 000 $, une montre Cavalier à 75 000 $ et une bague épiscopale en rubis et diamants à 25 000 $.

Le NYPD a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident et un porte-parole du bureau du maire de New York, Eric Adam, a publié une déclaration à la suite du crime.

“Personne dans cette ville ne devrait être victime d’un vol à main armée, sans parler de nos chefs religieux et de nos fidèles qui adorent dans une Maison de Dieu”, indique le communiqué.

“Le NYPD enquête sur ce crime et travaillera sans relâche pour traduire les criminels impliqués en justice.”