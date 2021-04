Samsung organise aujourd’hui un autre événement Unpacked et la conférence sera centrée sur «la galaxie la plus puissante de tous les temps». Nous sommes prêts pour au moins deux nouveaux ordinateurs portables Galaxy Бook selon les récentes fuites et les rumeurs passées. L’événement commence à 10 h 00 HNE / 14 h 00 UTC et vous pouvez vous connecter au flux YouTube officiel ci-dessous.

Les nouveaux Galaxy Book Pros devraient proposer des écrans tactiles AMOLED avec prise en charge du stylet S-pen de Samsung ainsi que des processeurs Intel de 11e génération et de la connectivité LTE. On parle même de la connectivité 5G faisant son chemin vers l’un des modèles, mais nous devrons simplement attendre et voir si cela tient le coup. Comme d’habitude, nous aurons tous les détails après l’événement, alors connectez-vous à notre page d’accueil.