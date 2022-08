Regardez l’événement Samsung Galaxy Unpacked en direct

Le jour que beaucoup d’entre nous attendaient est enfin arrivé. Samsung est sur le point de dévoiler ses Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, renforçant ainsi son avance dans la course à un cheval qu’est actuellement le marché mondial des téléphones pliables. Le lancement sera diffusé en direct pour les fans impatients de suivre en temps réel. Il commencera à 13h UTC, et vous pouvez le suivre avec nous en syntonisant le flux ci-dessous.

En plus des smartphones pliables, Samsung devrait également dévoiler deux nouvelles smartwatches – Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro. Nous nous attendons également à ce que les écouteurs Galaxy Buds2 Pro TWS soient annoncés lors de l’événement.

Vous pouvez vous diriger de cette façon pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de ces produits en attendant que Samsung les révèle officiellement. De plus, une fois l’événement terminé, vous pouvez consulter notre page d’accueil pour en savoir plus sur les nouveaux appareils.