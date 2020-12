Le moment est venu pour Realme de dévoiler ses derniers et meilleurs appareils portables – aujourd’hui, la jeune entreprise dévoile sa Watch S Pro, ainsi que la nouvelle couleur grise du Realme Buds Air Pro, également appelée Master Edition.

L’événement est prévu à 12h30 IST / 07h00 GMT et sera retransmis en direct sur YouTube afin que vous n’ayez pas à quitter cette page pour le suivre.

La Watch S Pro sera le premier portable Realme avec un écran AMOLED et offrira 2 semaines d’autonomie sur une seule charge. Il aura 15 modes de suivi sportif, double GPS, capteur de fréquence cardiaque, capteur SpO2, résistance à l’eau 5 ATM – à peu près tout ce que vous attendez d’un portable de cette classe.

Les Buds Air Pro ne sont pas nouveaux, mais ils reçoivent une Master Edition. Ils étaient auparavant disponibles en blanc et noir, mais la nouvelle option est inspirée des capsules spatiales et de la science-fiction et est conçue par Jose Levy – la même personne qui est à l’origine du design Buds Q.