Regardez l’événement d’innovation magnétique de Realme en direct

Realme taquine sa technologie de charge magnétique sans fil depuis la semaine dernière, et aujourd’hui, la société nous en dira plus lors de son événement d’innovation magnétique, qui débutera à 12h UTC. Vous pouvez le suivre avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

La technologie de charge magnétique sans fil de Realme s’appellerait MagDart, et des images divulguées ont révélé que la société proposera deux types de chargeurs – l’un en forme de rondelle et l’autre plus grand et doté d’un ventilateur à l’intérieur pour contrôler les thermiques. Ce dernier aura également un port USB-C à bord, et nos sources nous ont dit que ce serait le chargeur le plus rapide au monde au lancement.





Chargeurs Realme MagDart

En plus de MagDart, nous attendons de Realme qu’il nous en dise plus sur Realme Flash – le premier smartphone Android au monde doté d’une charge magnétique sans fil.

Realme n’a rien divulgué sur le Realme Flash, mais la semaine dernière, nous avons annoncé en exclusivité que le smartphone serait livré avec un SoC Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, Realme UI 2.0 basé sur Android 11, un écran incurvé avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche et trois caméras sur le panneau arrière.

Cela dit, les chargeurs magnétiques sans fil ne sont pas les seuls produits de marque MagDart sur lesquels Realme travaille. La fuite d’hier a révélé que le fabricant de téléphones chinois vendrait également le portefeuille MagDart, qui se fixera à la couverture arrière du Realme Flash.

Le portefeuille MagDart sera fabriqué en cuir végétalien et comportera une poche pour 3 cartes. Il disposera également d’un support pliable en aluminium pouvant contenir le smartphone verticalement ou horizontalement.







Portefeuille Realme MagDart attaché à Realme Flash