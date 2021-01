Regardez l’événement de lancement mondial du Redmi Note 9T en direct

La série Redmi Note 9 de Xiaomi comprend actuellement plus d’une demi-douzaine de smartphones et la société ajoutera aujourd’hui un autre membre à la gamme, baptisé Redmi Note 9T (peut-être deux avec le Note 9T Pro).

Le Redmi Note 9T sera dévoilé lors d’un événement en ligne qui sera diffusé en direct sur YouTube à partir de 12h00 UTC. Vous pouvez suivre le lancement avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

Redmi n’a pas encore détaillé les spécifications de la Note 9T, à part confirmer la connectivité 5G et révéler le design de son panneau arrière, qui abrite une triple caméra de style Oreo.

Cependant, le Redmi Note 9T a été repéré sur Geekbench avec un SoC Dimensity 800U, 4 Go de RAM et Android 10.

Des fuites et des rumeurs suggèrent que le Redmi Note 9T est essentiellement un Redmi Note 9 5G renommé pour les marchés mondiaux avec moins de RAM et un taux de rafraîchissement d’écran plus élevé. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du Redmi Note 9 5G ici.





Redmi Note 9 5G