Regardez l’événement de lancement mondial de la série Redmi Note 10 en direct

Plus tôt dans la journée, Xiaomi a présenté sa série Redmi Note 10 en Inde avec les Note 10 Pro Max, Note 10 Pro et Note 10. Xiaomi organise maintenant un autre événement pour le public mondial et vous pouvez regarder le flux en direct sur YouTube à 12 heures UTC .

Nous avons donc déjà vu trois Note 10 plus tôt dans la journée avec le Pro Max en tête du peloton avec son appareil photo principal 108MP et son écran Super AMOLED 120Hz. Le Pro standard a été réduit à une caméra 64MP et a conservé les mêmes spécifications de base que le Pro Max. La note vanille 10 a remplacé le Snapdragon 732G des modèles Pro par un Snapdragon 678 et a également raté le taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Selon les spéculations, nous pourrions voir un quatrième modèle Note 10 lors du lancement mondial, mais nous devrons simplement attendre et voir si cela tient le coup. Gardez un œil sur notre page d’accueil une fois l’événement terminé pour tous les détails et les prix.