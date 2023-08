Regardez l’événement de lancement indien Realme 11 5G et 11X 5G ici

Realme a présenté les Realme 11 5G et 11 4G en juillet et est maintenant prêt à proposer la version 5G sur le marché indien aux côtés d’un tout nouveau frère appelé Realme 11X 5G. Nous avons eu un aperçu du combiné dans certains rendus divulgués plus tôt, mais maintenant nous allons voir la chose complète.

En plus des Realme 11 5G et 11X 5G, la société propose également ses Realme Buds Air 5 Pro. La paire a déjà fait ses débuts en Chine il y a quelque temps, il est donc agréable de les voir enfin commencer leur expansion mondiale.

L’événement débutera le 23 août à 12 h 00, heure IST.