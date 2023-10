Regardez l’événement de lancement du OnePlus Open en direct

OnePlus dévoilera aujourd’hui son premier smartphone pliable, baptisé OnePlus Open. L’annonce commence à 14 heures UTC et sera diffusée en direct afin que tout le monde puisse la suivre.

Le OnePlus Open est un smartphone pliable horizontalement, et bien que le OnePlus n’ait pas détaillé sa fiche technique, des rumeurs précédentes et des fuites de rendus ont révélé qu’il disposait d’un matériel identique à celui de l’Oppo Find N3 dévoilé plus tôt dans la journée lors d’un événement à Singapour.









Rendus divulgués par OnePlus Open

