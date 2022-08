Regardez l’événement de lancement du OnePlus 10T en direct

OnePlus a annulé le lancement de l’Ace Pro qui était prévu en Chine aujourd’hui, mais la société procède au dévoilement du OnePlus 10T. L’événement sera diffusé en direct à partir de 13h45 UTC, et vous pouvez le suivre avec nous en syntonisant le flux ci-dessous.

OnePlus n’a pas détaillé la fiche technique du 10T, mais la société a déjà révélé sa conception et ses principales spécifications, notamment le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un écran 120 Hz et une batterie de 4 800 mAh avec une charge de 150 W (125 W en Amérique du Nord).

OnePlus 10T sera disponible en deux couleurs

Le OnePlus 10T exécutera OxygenOS 13 prêt à l’emploi et sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le smartphone arborera un appareil photo principal de 50MP à l’arrière, rejoint par des unités macro ultra larges de 8MP et 2MP.

Nous saurons tout sur le OnePlus 10T – y compris son prix et sa disponibilité – une fois l’événement terminé, alors consultez notre page d’accueil pour tous les détails si vous ne pouviez pas regarder l’intégralité de l’événement.