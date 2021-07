Regardez l’événement de lancement de Nothing ear (1)

Le jour est venu pour la marque Nothing de Carl Pei de présenter son premier produit – une paire d’écouteurs TWS appelés ear (1). Le lancement sera retransmis en direct en collaboration avec UnboxThérapie et vous pouvez vous connecter via la vidéo ci-dessous à partir de 14h00 BST (13h00 UTC / 18h30 IST).

YouTuber Casey Neistat qui faisait partie de la première vague d’investisseurs se joindra également au lancement et nous pouvons également nous attendre à ce que d’autres investisseurs comme Tony Fadell (inventeur de l’iPod) et Carl Pei lui-même soient présents.

En ce qui concerne les écouteurs, les rumeurs les plus récentes suggèrent un design transparent, une suppression active du bruit et une autonomie totale (avec ANC désactivé) de 36 heures. Le prix sera fixé à 99 €/99 £/99 $. Les acheteurs en Inde paieront légèrement moins à 5 999 INR. Tout ce qui reste, ce sont les détails de la disponibilité réelle, alors restez pour notre couverture complète après l’événement.