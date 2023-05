Regardez l’événement de lancement de la série Poco F5 ici

Alors que la succursale de Xiaomi aux Émirats arabes unis a sauté le pas et a répertorié les Poco F5 et F5 Pro hier, nous avons un événement de lancement officiel aujourd’hui où nous obtiendrons des informations sur les prix et la disponibilité. L’événement commence à 12h00 UTC et vous pouvez vous connecter via le flux en direct ci-dessous.

Les nouveaux membres Poco sont des téléphones de la série Redmi rebadgés, le Poco F5 étant identique au Redmi Note 12 Turbo tandis que le F5 Pro est largement similaire au Redmi K60, mais avec une batterie différente.