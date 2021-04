Il est temps que nous voyions ce qu’Apple a concocté ces derniers mois. L’événement à ressort commence à 10 h 00 PDT / 17 h 00 UTC et vous pouvez vous connecter à Apple.com ou suivez simplement la diffusion en direct sur la chaîne YouTube officielle d’Apple intégrée ci-dessous.

Sur la base des rumeurs que nous avons faites, le tout nouvel iPad Pro 12.9 avec écran mini-LED sera la star du spectacle. Il devrait également faire ses débuts avec le chipset A14X et un nouvel Apple Pencil de 3e génération. Il est également question d’un nouvel iPad Pro et iPad Mini 11 pouces pour compléter l’actualisation de la tablette sur la gamme iPad de Cupertino.

Nous attendons toujours que les désormais mythiques trackers AirTags fassent leurs débuts. Les AirPods réguliers (non-Pro) doivent également faire l’objet d’une mise à niveau depuis la sortie de la version gen-2 il y a plus de deux ans et nous avons vu quelques fuites sur les AirPods 3. Sur le plan logiciel, nous attendons le fonctionnaire sortie d’iOS 14.5 ainsi que des nouvelles versions du système d’exploitation iPad, watchOS et tvOS. Un nouvel iMac et un MacBook 14 pouces avec chipset M1 font également l’objet de rumeurs, mais nous devrons simplement attendre de voir s’ils deviendront officiels aujourd’hui.

Nous aurons tous les détails du grand événement couvert, alors connectez-vous à notre page d’accueil après le discours d’ouverture pour tout lire sur les dernières annonces d’Apple.