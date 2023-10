Les trois showrunners contemporains derrière le retour de Docteur Who—Russell T. Davies, Steven Moffatet Chris Chibnall– n’ont apparemment pas été dans une pièce ensemble jusqu’à récemment depuis 2009. Il est peut-être facile de comprendre pourquoi, car la grande quantité de Docteur Who il est dangereux d’exposer d’autres personnes à la nerderie contenue entre eux trois.

Dans le cadre d’un récent 60e anniversaire célébration musicale de Docteur Whola BBC a publié une brève nouvelle interview avec les trois showrunners discutant ensemble de l’héritage musical du programme. En apparencec’est parce que quand tu as trois personnes qui aiment Docteur Who tellement ensemble pour discuter, inévitablement, les choses déraillent de la manière la plus délicieuse presque immédiatement.

Les trois showrunners | Docteur Who @ 60 | Docteur Who

D’une invocation rapide des Mandrels – les créatures à fourrure effrayantes de la série « Nightmare of Eden » de 1979 – à Russell T. Davies lyrique à propos d’un zoom de caméra spécifique de la dernière histoire de Tom Baker dans le rôle du Docteur, « Logopolis, » à Steven Moffatt déclarant avec désinvolture tout ce qui est moderne Docteur Who non canonique, c’est une conversation merveilleusement idiote, mais délicieusement sérieuse. Et quand ils se mettent réellement à parler de la musique, vous pouvez ressentir très profondément leur amour pour la série – même si naturellement, en tant que personnes impliquées dans la réalisation de la série, vous ne pouvez jamais vraiment cacher le fait. qu’ils sont Docteur Who fans autant qu’ils sont les architectes créatifs derrière le spectacle.

