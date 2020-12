Un groupe de militants de Proud Boys a brûlé une banderole de Black Lives Matter samedi à Washington. Le groupe de droite s’est bagarré à plusieurs reprises avec ses homologues d’Antifa de gauche dans la nuit qui a suivi l’événement MAGA de mars.

Les militants soutenant Trump ont été filmés en train de brûler une grande bannière BLM à Washington, DC. Les Proud Boys ont scandé des slogans dénonçant leurs rivaux Antifa et ont applaudi alors que la bannière noire aspergée d’accélérateur partait en fumée. On ne savait pas immédiatement où ils avaient obtenu leur trophée, mais certains rapports indiqué qu’il a été arraché d’une église noire historique à 11th and K Street dans le nord-ouest de Washington.

L’incendie faisait partie d’une confrontation plus large dans laquelle les groupes soutenant et opposant le président Trump se sont engagés en marge de la « Marche MAGA » dans la capitale américaine. Le rassemblement lui-même a été généralement pacifique, mais la situation est devenue violente plus tard dans la nuit, alors que de petits groupes de personnes parcouraient les rues pour se battre avec leurs adversaires.

Il y a eu de nombreuses bagarres et la police a procédé à plusieurs arrestations. Quatre personnes ont été emmenées à l’hôpital dans un état critique avec des coups de couteau après une bagarre près de Harry’s Bar, un lieu de rassemblement des Proud Boys.

