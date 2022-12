Regardez: les Pays-Bas viennent de marquer le but le plus scandaleux de la Coupe du monde 2022

Les Pays-Bas ont égalé le génie de Lionel Messi avec l’ancien attaquant de Burnley Wout Weghorst… et le coup franc le plus incroyable de tout le tournoi.

L’Argentine pensait que c’était gagné. Ils étaient 2-0, en croisière et même Virgil van Dijk a été secoué, se heurtant à Leandro Parades. Mais les Pays-Bas ont réussi à en retirer un vers la fin – avant une incroyable routine sur coups de pied arrêtés.

Tout le stade pensait que Teun Koopmeiners lancerait un pied gauche par-dessus le mur. Oh, comme ils se trompaient. Avancez M. Weghorst…

BIEN ALORS 😳 Le deuxième but de Wout Weghorst l’envoie en prolongation ! 😱#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/2pVsJhuKQf9 décembre 2022 Voir plus

Dans une première mi-temps autrement tiède, la différence devait simplement être Lionel Messi. Le petit génie n’a peut-être pas marqué l’ouverture décisive, mais a réussi à enfiler la passe décisive dans le chas d’une aiguille pour ouvrir le score pour l’Albaceleste, alors que Nahuel Molina de l’Atletico Madrid a terminé la chance de manière exquise. C’était l’une des passes décisives les plus mémorables de la Coupe du monde jusqu’à présent et une finition fantastique pour démarrer.

Messi devait aussi avoir son nom sur la feuille de match, bien sûr. Denzel Dumfries a fait tomber Marcos Acuna après 70 minutes pour ce qui était une pénalité de mur de pierre et bien sûr, le capitaine allait intervenir pour le prendre. Calmement, Messi s’est approché du ballon et l’a envoyé avec le gardien néerlandais Andries Noppert enraciné sur place alors que le ballon passait devant lui. Avec ce but, Messi a inscrit le dixième but de sa carrière en Coupe du monde.

Alors que les Pays-Bas essayaient de se frayer un chemin dans le match plutôt que de le prendre d’assaut, une grande partie de l’attention s’est concentrée sur l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz. Sergio Aguero a tweeté à propos de l’homme en noir avec Twitter se joignant à se moquer de Mateu Lahoz pour vouloir être le centre d’attention.