Regardez les passagers de Ryanair procéder à une “arrestation par un citoyen” d’un homme qui “a refusé d’arrêter de boire” lors d’un vol au départ de Luton

Des vidéos CHOQUANTES montrent le moment où un passager tapageur est attaché avec une ceinture de sécurité sur un vol Ryanair – apparemment parce qu’il a refusé d’arrêter de boire.

L’homme apparemment ivre aurait blessé un passager après qu’une dispute avec le personnel de cabine se soit aggravée en plein vol.

La vidéo montre le passager face au personnel

Les passagers ont tenté de le calmer avant de le coincer

Un groupe de personnes le retient alors que les choses se réchauffent

Une vive dispute a éclaté à bord d’un avion à destination de Vilnius, en Lituanie, depuis l’aéroport de Londres Luton samedi.

La police serait montée à bord de l’avion lorsqu’il avait atterri à destination pour arrêter l’homme non identifié – mais ce sont les autres vacanciers sur le vol qui ont été félicités pour leur bravoure.

Des clips publiés sur TikTok ont ​​​​capturé des spectateurs retenant le passager violent avec une ceinture de sécurité alors qu’il se déchaînait.

La perturbation a apparemment commencé parce que le passager masculin avait bu une bouteille d’alcool qu’il avait achetée au Duty Free de l’aéroport avant l’embarquement, selon des témoins.

Lorsqu’on lui a demandé de s’arrêter au milieu du vol par le personnel de Ryanair, il aurait refusé de coopérer.

Deux TikToks montrent que la dispute se transforme en combat physique alors que le fauteur de troubles devient agressif.

Il est difficile d’entendre ce qui se dit dans les images de la rangée initiale, bien qu’à un moment donné, l’homme ait semblé trébucher comme s’il était ivre.

Il a essayé de mettre une main sur l’épaule d’un membre de l’équipage de cabine qui a écarté son bras pendant qu’ils parlaient.

Dans un autre clip montrant la contention elle-même, l’homme était maintenant furieux.

Il a agité ses doigts en criant: “Je me fous de savoir qui tu es putain” et “Ne me touche pas”.

Une foule de passagers s’est rassemblée autour de son siège pour tenter de le calmer.

Il a frappé quiconque tentait de le retenir, mais a finalement été retenu par d’autres passagers de l’avion.

Un bébé a pleuré en arrière-plan.

Olivia Skalska, l’une des membres de l’équipage de cabine à bord du vol, a déclaré: “Il avait son propre alcool et nous ne l’avons remarqué qu’à mi-chemin du vol.

“Il a refusé de le ranger et a commencé à se disputer et à devenir grossier avec le personnel de cabine quand nous lui avons dit que ce n’était pas autorisé.

“Puis il a commencé à se disputer avec les autres passagers et est devenu très agressif.

“J’avais vraiment peur alors j’ai essayé de rester loin de lui, donc je ne me suis vraiment pas impliqué dans la bagarre, mais il a frappé son propre père et blessé un passager.”

Elle a ajouté que le personnel de Ryanair n’avait pas de menottes à bord de l’avion pour faire face à de telles situations.

Le passager qui a posté le TikTok a superposé la vidéo du combat avec l’audio “Tous les héros ne portent pas de capes” et elle a rapidement grimpé à 215,6K vues, 3285 likes et près de 300 commentaires.

Quelques jours plus tard, elle a ensuite publié les images de l’escalade de l’argument pour donner un peu plus de contexte.

Elle a commenté: “Pour faire court, j’ai trop bu, je suis devenue si agressive, j’ai essayé de” quitter “l’avion en l’air.

“Il a été laissé seul à trois reprises mais n’arrêtait pas de se lever et de menacer les gens.”

D’autres utilisateurs de TikTok se sont précipités pour féliciter les passagers qui ont aidé à désamorcer la situation.

L’un d’eux a écrit: “Heureux de voir des gens forts gérer la situation. Je me balancerais à l’arrière de l’avion à ce moment-là en respirant dans un sac”.

Un autre a ajouté : “J’aurais tellement peur ! Je voyage beaucoup depuis Luton avec juste moi et le bébé et je n’aime pas les avions… ça ajouterait à mon stress !”

Pourtant, certains téléspectateurs ont trouvé toute la séquence des événements hilarante.

L’un a plaisanté, “Jeremy Kyle Airways”, tandis qu’un autre a dit, “C’est [because] il est à Luton”.

Un troisième a commenté sarcastiquement, “Il était inquiet à propos de l’atterrissage de Ryanair”, et quelqu’un d’autre a écrit, “il ne reste plus de toasts au fromage!”

