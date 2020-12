Deux événements opposés à Olympie, Washington, ont donné lieu à de violentes bagarres entre les partisans du président Donald Trump et Antifa. La police a confirmé l’arrestation d’un suspect qui aurait tiré des coups de feu pendant le conflit.

Les manifestants pro-Trump qui se sont rassemblés devant le Capitole de l’État de Washington ont affronté des contre-manifestants qui ont assisté à un événement étiqueté « Écraser les fascistes ». La violence a suivi, avec des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des partisans du président battant Antifa avec des drapeaux américains.

AVERTISSEMENT: LES VIDÉOS PEUVENT CONTENIR UN LANGAGE EXPLICITE

Une bagarre éclate entre les manifestants de Portland / Washington et les contre-manifestants pour Back The Blue et le président Trump #Portland #PortlandProtests #Washington #antifa #bats toi pic.twitter.com/KRePS2L1sT

– PDX média indépendant (@NDpendentPDX) 5 décembre 2020