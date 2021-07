REGARDEZ les New-Yorkais marcher dans l’eau jusqu’à la taille alors que les crues éclair remplissent les stations de métro et ferment les routes – RT USA News

Les tunnels du métro de New York sont devenus des canaux alors que la ville est confrontée à une crise majeure d’inondations soudaines, engloutissant les routes et les autoroutes et laissant certains automobilistes bloqués dans le besoin de secours après des heures de fortes pluies.

Un jeudi après-midi détrempé dans la Grosse Pomme a vu des résidents patauger dans l’eau jusqu’à la taille alors qu’ils tentaient d’atteindre leurs quais de métro, tandis que les rues – y compris l’autoroute Major Deegan – étaient paralysées par l’averse. De nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont capturé les inondations. « Des escaliers ressemblant à un parc aquatique en ce moment » a écrit un utilisateur d’Instagram, partageant une photo d’une station de métro gorgée d’eau. Autorité de transport en commun de New York c’est noté que les équipages travaillent à « inondation du poste d’adresse » et « nettoyer après l’averse d’aujourd’hui, » également Attention voyageurs de ne pas entrer dans les terminaux inondés. Mettant de côté ce conseil, quelques navetteurs dévoués ont enfilé des sacs à ordures en plastique dans une tentative futile de rester au sec – ce qu’un observateur a surnommé le « approche de la course en sac de pommes de terre ». Certains « coureurs » ont eu plus de succès que d’autres. De grandes sections du Major Deegan ont été vues submergées dans des eaux troubles, dépassement certains véhicules. Un tronçon de la partie nord de FDR Drive a également été presque inondé, bien que certains conducteurs aient réussi à se faufiler. #Cela arrive maintenant Avis de circulation, veuillez éviter l’autoroute Major Deegan dans la v/o 179th Street en raison de graves inondations. #NYPD SRG mène des opérations de sauvetage à l’aide d’un camion-barrière pour retirer les automobilistes bloqués de leurs véhicules. pic.twitter.com/wZnil61zqV – Opérations spéciales NYPD (@NYPDSpecialops) 8 juillet 2021 Les automobilistes étant bloqués par les inondations, le NYPD a envoyé son «groupe d’intervention stratégique» pour effectuer des sauvetages, dans un cas en utilisant un grand plateau pour transporter les passagers vers la terre ferme. Pas seulement les agents des forces de l’ordre… Félicitations à ces flics SRG qui utilisent une petite innovation et l’un de nos camions barrières pour sauver les automobilistes bloqués sur l’autoroute Major Deegan.#meilleurpic.twitter.com/9iwr8GUFxX – Commissaire Shea (@NYPDShea) 8 juillet 2021 Les inondations ont suivi des heures d’orages jeudi après-midi, avec une surveillance des crues éclair qui devrait rester en vigueur jusqu’à vendredi matin alors que le déluge devrait reprendre. Plusieurs arrondissements de New York sont également soumis à un avertissement de crue éclair, ce qui suggère une menace plus immédiate, notamment le Bronx, Manhattan, Queens et Brooklyn, tandis qu’un avertissement a également été émis dans le comté voisin de Fairfield, dans le Connecticut.



