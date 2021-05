Regardez les médias FAWN sur Biden après avoir plaisanté sur le fait d’en avoir couru un – The Right Scoop

Tel est l’état de nos médias. Regardez comme ils le regardent après qu’il a menacé en plaisantant de renverser l’un d’eux pour avoir posé des questions sur Israël:

Ils n’ont jamais été aussi gentils avec Trump. Ils avaient l’habitude de lui crier des questions tout le temps et il devait les appeler ou simplement s’éloigner et les ignorer.

Mais avec Biden, c’est comme s’ils étaient juste flattés d’être en sa présence et de lui donner tellement plus de respect qu’il ne le mérite, en particulier la façon dont il dirige ce pays dans le sol. Et la façon dont ils rigolaient et le célébraient alors qu’il partait… ugh.

Un peu me rappelle ce moment de 2015: