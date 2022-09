Regardez les manifestants s’affronter avec des flics à quelques mètres de l’ambassade d’Érythrée à Londres alors que la manifestation sombre dans le chaos

Le CHAOS a éclaté dans le centre de Londres lorsque des manifestants se sont affrontés avec des flics lors d’une manifestation à quelques mètres de l’ambassade d’Érythrée.

La police rencontrée est descendue sur Islington dans le nord de Londres après que des manifestants ont pris le contrôle de la route principale à l’extérieur de la station de métro Angel.

Des échauffourées ont éclaté alors que la police empêchait les manifestants d’accéder à White Lion Street Crédit : Newsflare

On voit des manifestants pousser et bousculer Crédit : Newsflare

Des manifestants sont vus face aux flics Crédit : Newsflare

Une ligne de police peut être vue bloquant l’accès à White Lion Street Crédit : Newsflare

La police se déplace pour disperser la foule Crédit : Newsflare

Les images montrent une grande foule dans la rue animée arrêtant la circulation alors qu’ils protestent face à White Lion Street.

On peut entendre la foule crier et lever les bras alors que les spectateurs s’arrêtent et regardent.

La manifestation a commencé pacifiquement, avant qu’un « grand groupe » ne s’approche, selon les flics.

La situation s’est ensuite détériorée en une «confrontation» avec des gens criant après les agents ainsi que des bousculades.

Les gendarmes ont alors procédé à plusieurs arrestations.

Certaines personnes dans la foule peuvent être vues tenant leurs mains en l’air, les croisant au poignet et criant “stop”.

D’autres manifestants se sont assis dans la rue alors que la circulation s’arrêtait.

Une ligne de police peut être vue dans les images fermant l’accès à White Lion Street près d’un point de vente Pret a Manger.

Dans des images ultérieures, les manifestants peuvent être vus debout près de la ligne de police, certains poussant contre les officiers.

La police commence alors à faire reculer les manifestants pour tenter de dégager la rue tandis que beaucoup continuent de chanter et de crier.

On peut entendre des officiers crier « revenez » dans le but de disperser la foule.

Martin Plaut, ancien journaliste de la BBC et spécialiste de l’Afrique, avait précédemment mis en avant une manifestation devant l’ambassade d’Erythrée pour condamner l’occupation par l’Erythrée de la région du Tigré dans le nord du pays.

La police métropolitaine a déclaré dans un communiqué: “La police a été appelée vers 13h35 le dimanche 4 septembre pour signaler des troubles dans les environs de l’ambassade d’Érythrée à White Lion Street, Islington.

« Une manifestation pacifique avait lieu sur les lieux lorsqu’un grand groupe s’est approché des manifestants.

« Un certain nombre de personnes ont alors été impliquées dans une confrontation. Les agents se sont présentés et ont séparé les personnes impliquées. Une présence policière demeure sur les lieux et les agents continuent de surveiller la situation.

« Un certain nombre d’arrestations ont été effectuées pour obstruction volontaire à l’autoroute et atteintes à l’ordre public. Aucune blessure grave n’a été signalée.

“Un ordre de dispersion en vertu de l’article 35 a été mis en place couvrant l’emplacement jusqu’à 13h59 le lundi 5 septembre.

“Une ordonnance en vertu de l’article 60, accordant aux agents des pouvoirs de recherche supplémentaires, a été mise en place pour les codes postaux N1 et EC1 – elle expirera à 23h50 le dimanche 4 septembre.”

Une grande foule s’est rassemblée sur la route très fréquentée à l’extérieur de la station de métro Angel Crédit : Newsflare