Une émeute a été déclarée et une personne a été arrêtée après que des militants de Portland ont incendié le bureau du syndicat de la police de la ville, au milieu des manifestations en cours après le meurtre d’un homme noir, Daunte Wright, lors d’une arrestation bâclée à Minneapolis.

Une centaine de manifestants se sont rassemblés mardi soir dans un parc voisin avant de marcher vers le bâtiment de l’associé de la police de Portland (PPA), ont annoncé les forces de police de la ville.

Les manifestants ont lancé des feux d’artifice et utilisé des véhicules pour bloquer les routes adjacentes. La police de Portland a émis de nombreux avertissements par haut-parleur indiquant à la foule qu’elle devait permettre à la circulation de circuler.

Au lieu de cela, la situation s’est aggravée. Selon la police de Portland, les manifestants ont allumé un feu à l’arrière du bureau du syndicat, peut-être dans une poubelle. D’autres membres du groupe ont été vus en train d’utiliser des accélérateurs sur une porte alors que les flammes commençaient à engloutir une partie du bâtiment.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un brasier qui fait rage devant l’entrée du bâtiment alors que les agents sont arrivés sur les lieux.

La police a déclaré une émeute et a ordonné à la foule de se disperser. Au moins une arrestation a été effectuée.

L’incendie a ensuite été éteint par les pompiers de la ville.

Le chaos faisait partie d’un événement «d’action directe» exigeant justice pour Wright, qui a été abattu par la police de Minneapolis lors d’un arrêt de la circulation et est décédé plus tard. Lundi soir, des manifestants se sont affrontés avec des policiers à l’extérieur d’un poste de police à Portland après qu’une veillée pour le jeune de 20 ans a sombré dans la violence. La police a déclaré que les manifestants avaient lancé des bouteilles, des pierres et des feux d’artifice sur les policiers alors qu’ils tentaient de pénétrer par effraction dans le bâtiment.

