Regardez les maisons du sud de la Californie pendre au bord d’une falaise après que les tempêtes ont provoqué l’érosion

Des jours de fortes pluies ont provoqué l’érosion d’une communauté située au sommet d’une falaise du sud de la Californie, laissant plusieurs maisons valant plusieurs millions de dollars semblant sur le point de tomber d’une falaise dans l’océan en contrebas.

Vidéo aérienne capturée par RENARD 11 Los Angeles montre trois maisons à Dana Point, au sud de Laguna Beach, au sommet d’une falaise érodée. Un superviseur du comté d’Orange a déclaré au média que les maisons étaient surveillées par des inspecteurs en bâtiment, mais qu’il n’y avait aucun dommage structurel aux maisons.

Les responsables de la ville de Dana Point ont fourni cette déclaration à FOX 11 :

“Un glissement de terrain s’est produit au début de la semaine dernière sur une falaise adjacente à Scenic Drive dans la ville de Dana Point. L’ingénieur géotechnique de la ville et un inspecteur en bâtiment se sont rendus sur place pour évaluer la situation et pour discuter avec le propriétaire du terrain. résidence et pente où la panne s’est produite. Actuellement, la ville a confirmé qu’il n’y a aucune menace imminente pour la maison et aucune autre mesure n’est prise pour le moment.

La semaine dernière, une rivière atmosphérique a provoqué des inondations, des glissements de terrain et des vents dévastateurs. Comme la Californie l’a vu la semaine dernière, ces conditions météorologiques peuvent entraîner de l’érosion et des glissements de terrain. Tandis que les zones intérieures subissaient des glissements de terrain destructeurs, les communautés côtières étaient confrontées à l’érosion des falaises et aux glissements de terrain.

Les résidents d’un immeuble en copropriété à Isla Vista, en Californie, ont été évacués lors de la tempête atmosphérique de la rivière la semaine dernière, lorsque l’arrière-cour de la propriété est tombée dans l’océan.

La Californie est confrontée à un nouveau risque d’inondation plus tard cette semaine alors qu’une nouvelle série de tempêtes fluviales atmosphériques est sur le point de se déverser sur le Golden State. Le centre de prévision FOX suit une nouvelle vague d’humidité qui entraînerait de fortes pluies et des vents violents en Californie ce week-end et la semaine prochaine.

Une fois de plus, les inondations seront une préoccupation pour une grande partie de la Californie, en particulier pour les régions aux sols déjà saturés, selon le Climate Prediction Center de la NOAA.