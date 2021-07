Regardez les Lions s’enraciner sur Melissa Gonzalez, la femme de David Blough, aux Jeux olympiques

Parmi les milliers de concurrents aux Jeux olympiques de Tokyo, il y a une femme pour laquelle les Lions de Détroit s’enracinent.

Parce qu’elle fait partie de la famille.

Melissa Gonzalez, l’épouse du quart-arrière des Lions David Blough, court le 400 mètres haies pour la Colombie.

Gonzalez et Blough, amoureux du lycée, étaient tous deux des athlètes universitaires; Gonzalez au Texas et Blough à Purdue. Une fois la carrière universitaire de Gonzalez terminée, elle ne savait pas que ce n’était pas la fin de son temps sur la piste. En tant que double citoyenne des États-Unis et de la Colombie, elle a décidé de se qualifier pour les Jeux olympiques, ce qu’elle a fait en mai.

Vendredi soir (qui était en fait samedi matin à Tokyo), Gonzalez a couru dans l’une des manches de l’événement, et les Lions ont organisé une soirée de veille dans l’une des salles de cinéma du siège d’Allen Park.

Jetez un œil à l’équipe qui regarde Gonzalez se qualifier pour les demi-finales (avec une deuxième place dans sa course préliminaire et un temps de 55,32 secondes – surpassant le temps de qualification olympique de 0,34 seconde) avec son fan n ° 1 devant et au centre.

Gonzalez participera à l’une des trois demi-finales à 7 h 55, heure de l’Est, lundi. Les Lions devraient continuer le camp d’entraînement avec un entraînement environ une demi-heure plus tard dans la matinée. Nous comprendrons si au moins un joueur est un peu en retard sur le terrain.

Suivez Kirkland Crawford sur Twitter : @HiKirkHere.