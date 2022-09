Regardez les joueurs de badminton fuir pour sauver leur vie alors que le plafond du centre sportif s’effondre lors d’un tremblement de terre de magnitude 6,8

C’est le moment terrifiant où le plafond d’un terrain de badminton s’est effondré lors d’un séisme de magnitude 6,8 à Taiwan.

Des dizaines de personnes jouaient au cinquième étage d’un centre sportif près de la capitale Taipei peu avant 15 heures dimanche lorsque le violent tremblement de terre a frappé.

Des dizaines de personnes jouaient sur les courts lorsque le séisme a frappé Crédit : Twitter

Des images choquantes ont montré que le plafond s’effondrait, envoyant les joueurs fuir pour sauver leur vie Crédit : Twitter

Un homme a été blessé par la chute de débris Crédit : Twitter

Des images choquantes ont montré que le plafond s’effondrait au milieu du match, envoyant les joueurs fuir pour sauver leur vie avec seulement quelques secondes à perdre.

Un homme a été blessé par la chute de débris, tandis que tous les autres se sont miraculeusement échappés blessés.

Le plafond n’aurait été rénové que ces derniers jours.

Le tremblement de terre de dimanche était le plus important parmi des dizaines qui ont secoué la côte sud-est de Taiwan depuis samedi soir, lorsqu’un séisme de 6,4 a frappé la même zone.

La plupart des dégâts semblaient se situer au nord de l’épicentre, qui se trouvait dans la ville de Chishang à une profondeur relativement faible de quatre milles.

Dans la ville voisine de Yuli, un ouvrier d’une cimenterie a été tué et un immeuble de trois étages, qui avait un dépanneur au rez-de-chaussée et des appartements au-dessus, s’est effondré.

Le propriétaire de l’immeuble, âgé de 70 ans, et sa femme ont été rapidement secourus – mais il a fallu plus de temps pour rejoindre une femme de 39 ans et sa fille de 5 ans.

Une photo montrait la jeune fille allongée sur une couverture et se faisant remettre une échelle en métal du haut des débris par des secouristes casqués en uniforme orange.

Plus de 7 000 foyers étaient privés d’électricité à Yuli et les conduites d’eau ont également été endommagées.

Des étagères et des instruments de musique se sont renversés à l’église presbytérienne du mont Carmel et une longue fissure a coulé sur son sol.

Dehors, dans la rue, le trottoir a été brisé en dalles de béton par la force du tremblement de terre.

Les flics et les pompiers se sont également précipités vers un pont endommagé dans une partie rurale de la même ville.

Et dans le même secteur, un glissement de terrain a piégé près de 400 touristes sur une montagne célèbre pour les hémérocalles orangés sur ses pentes à cette période de l’année.

Le groupe bloqué a réussi à descendre lentement la montagne tout au long de la nuit, les 90 derniers n’ayant réussi à descendre que lundi.

Pendant ce temps, la chute de débris a fait dérailler un train dans une ville entre Yuli et l’épicentre de Chishang.

Le ministre taïwanais des Transports a déclaré que certaines parties des voies qui se sont déformées pendant le tremblement de terre prendraient jusqu’à un mois pour être réparées.

Le Centre américain d’alerte aux tsunamis a émis un avertissement à Taïwan suite au tremblement de terre.

Il a déclaré que des vagues de tsunami étaient possibles à moins de 300 km de l’épicentre le long des côtes de l’île, avant que l’alerte ne soit annulée.

Taïwan, qui se trouve dans une zone connue sous le nom de ceinture de feu du Pacifique, est fréquemment frappée par des tremblements de terre.

Plus de 100 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre dans le sud de Taïwan en 2016, tandis qu’un séisme de magnitude 7,3 a tué plus de 2 000 personnes en 1999.