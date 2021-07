Regardez les insultes les plus cinglantes de Wendy Williams qui ont suscité l’indignation des fans avant qu’elle ne critique le mariage de Tabitha Brown

WENDY Williams est bien habituée à susciter l’indignation des fans avec ses insultes et ses reproches cinglants, la plus récente étant ses explosions du mariage de l’actrice Tabitha Brown.

Voici quelques-unes des teintes les plus légendaires de la reine du chat, offensant tout le monde, de Joaquin Phoenix, FKA Twigs et Britney Spears, jusqu’à avoir une opinion sur la Saint-Valentin.

Youtube/Le spectacle de Wendy Williams

Wendy a lancé une attaque cinglante contre le mariage de Tabitha[/caption]

Tabitha Brun

L’actrice et influenceuse s’est tournée vers les réseaux sociaux pour faire taire les commentaires faits par l’animatrice de talk-show de jour à propos de son mari Chance Brown.

Après que Tabitha a révélé qu’après 15 ans en tant que policier au service de police de Los Angeles, il avait décidé de prendre sa retraite, Wendy avait quelques mots de choix.

Comparant la vie de Brown à celle de son ex-mari Kevin Hunter, elle a déclaré au public : « J’étais mariée à l’un d’entre eux : ‘Je gagne de l’argent !’ et ainsi de suite. « Va vivre tes rêves ! Ouvrez une entreprise ! Allez! Allez! Allez!’ Voyez comment cela s’est passé… Je prédis que ce mariage va être sur un terrain rocailleux dans un instant. « Vivez votre rêve »… Ils peuvent investir dans des choses et perdre de l’argent.

Instagram/iamtabithabrown

Tabitha a assuré à Wendy qu’elle et son mari Chance iraient très bien[/caption]

«Ils investissent dans autre chose, puis l’argent est escroqué ou volé. Puis ils investissent à nouveau et il rentre à la maison et jette son sac par terre. Elle est comme ‘Quoi ? Quoi?’ Et il me dit : ‘Je ne peux pas faire ça et c’est de ta faute. Tu es ici pour gagner ton argent et tout et m’avoir fait quitter mon travail.’ »

Brown s’est rendu sur Instagram pour applaudir gracieusement les commentaires de Wendy dans une vidéo IGTV.

Brown a partagé dans la vidéo: « Wendy, la douleur que tu dois ressentir pour ressentir ça, chérie, je suis tellement désolé. Mais écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Vingt-trois ans que je suis avec mon mari, rompu depuis très longtemps ensemble. Nous avons lutté pendant très longtemps ensemble. Nous avons réussi ces deux dernières années ensemble.

Instagram/iamtabithabrown

Tabitha a arrêté Wendy en partageant une vidéo[/caption]

La Saint-Valentin

En 2020, juste avant la Saint-Valentin, Williams a fait une série de commentaires offensants contre les homosexuels lors de la présentation de son émission.

Lors d’un segment sur Galentine’s Day, l’homme de 56 ans a déclaré: « Si vous êtes un homme et que vous applaudissez, vous ne faites même pas partie de cela.

« Vous ne comprenez pas les règles du jour. Ce sont des femmes qui sortent et deviennent coquines puis qui rentrent à la maison. Vous n’êtes pas une partie. Vous n’obtenez pas un mensie tous les 28 jours.

N’en ayant pas fini avec les remarques, Wendy a ensuite dit aux hommes homosexuels d’arrêter « de porter nos jupes et nos talons », avant d’ajouter qu’ils « ne seront jamais les femmes que nous sommes. Peu importe à quel point il est gay.

Les commentaires n’ont pas été bien accueillis et ont rapidement déclenché des réactions en ligne, un utilisateur écrivant: «Ce n’est pas mignon. C’est homophobe. Faire mieux. »

Wendy a ensuite publié une déclaration vidéo s’excusant pour les commentaires.

Elle a dit en larmes : « Je vais commencer par dire, je m’excuse. Je ne voulais pas offenser ma communauté LGBTQ+ dans l’émission d’hier.

«Je ne fais jamais le spectacle dans un lieu de méchanceté. Je comprends ma plateforme avec la communauté.

« Je ne voulais blesser personne. J’ai juste une conversation. Je ne suis pas déconnecté, sauf peut-être hier, en disant ce que j’ai dit. Je m’excuse donc profondément et j’apprécie profondément le soutien que je reçois de la communauté. Je ferai mieux.

Amie Harwick

Renard Rochester

Amie a été assassinée dans sa propre maison[/caption]

Le 15 février 2020, la sexothérapeute Amie Harwick a été retrouvée assassinée dans sa maison d’Hollywood Hills.

Discutant de la mort, Wendy a fait référence à l’ancien fiancé de Harwick, le comédien Drew Carey, disant au public qu’elle « a été tragiquement assassinée au cours du week-end », mais que ce n’était pas par Carey.

L’animateur de l’émission de discussion a ensuite déclaré le célèbre slogan du jeu télévisé The Price is Right, « Allez en bas. »

Malgré l’indignation généralisée, y compris de la part du propre frère de Hawick qui a exigé des excuses publiques, l’homme de 56 ans n’a pas dit désolé.

Olivia Wilde

Renard

Wendy a appelé Olivia la «pire» mère pour sortir avec Harry Styles[/caption]

L’animatrice de télévision controversée n’a pas pu cacher son mécontentement lorsqu’elle a critiqué la relation entre Olivia et Harry Styles.

L’appelant la « pire mère », elle l’a ensuite accusée d’avoir rompu sa famille pour emménager avec un « jeune garçon ».

Au cours de Hot Topics, a évoqué la relation de réalisateur d’Olivia avec Harry : « Je suppose qu’elle l’a dirigé ici dans le lit, fils. »

Elle a poursuivi : « Harry Styles – il est vraiment beau, n’est-ce pas ? Pendant un moment cependant – vous ne jetez pas vos enfants et votre fiancé, peut-être que vous trichez.

« Si vous quittez votre fiancé avec qui vous avez deux enfants, pourquoi ne déménageriez-vous pas dans un hôtel ou quelque chose du genre ou n’obtiendriez-vous pas un appartement ou quelque chose ? Comme pourquoi voudriez-vous emménager avec un jeune garçon? Et quand vos enfants grandiront, et je sais qu’ils n’ont que quatre et six ans maintenant… »

Wendy a ajouté: « Olivia, tu vas ressembler à la pire mère qui ait jamais fait ça, comme quand ils voient cette séquence, tu père gauche pour Harry ? »

Joaquin Phoenix

AFP

Wendy s’est moquée de Joaquin pour sa fente labiale[/caption]

En janvier 2020, Wendy a été forcée de s’excuser auprès de la « communauté des fentes » après s’être moquée de la fente palatine de l’acteur oscarisé Joaquin Phoenix dans la série.

Un critique vocal était le joueur de football canadien Adam Bighill, dont le fils est également né avec une fente labiale.

En plus de s’excuser, Wendy a fait un don à deux œuvres caritatives en l’honneur du fils de Bighill, Beau.

FKA Brindilles

Renard

Wendy a qualifié le comportement de Shia de « mauvais garçon »[/caption]

En janvier de cette année, Wendy a été critiquée par les téléspectateurs pour avoir « défendu » Shia LaBeouf et l’avoir qualifié de « charmant » après que ses ex-fidèles FKA l’aient accusé d’abus.

Au cours d’un segment de Le spectacle de Wendy Williams qui se concentrait sur LaBeouf, sa nouvelle petite amie, Margaret Qualley – qui est la fille de l’actrice Andie MacDowell – et la bombe de Twigs costume.

Twigs, de son vrai nom Tahliah Barnett, a affirmé que l’acteur lui avait infligé une série d’abus, notamment « en lui donnant sciemment une MST », dans des documents judiciaires.

En discutant de l’affaire, Wendy a déclaré au public qu' »il aime son peuple, ce qui fait partie de son charme de mauvais garçon ».

« S’il t’aime, il t’aime. Donc, je suppose que si nous avions pu le faire venir ici, il nous aimerait », a-t-elle ajouté.

« Parce que si vous pensez que nous sommes bizarres à la télévision, vous n’avez aucune idée à quel point nous pourrions vraiment vous mettre à l’aise dans votre peau ici. »

Elle a poursuivi: «Ce pauvre homme de 34 ans, c’est un homme adulte. quand il avait la vingtaine, c’était autre chose.

« Tu sais, Andie, tu as cette belle image de femme, ce genre de chose plus sainte que toi – même s’il y a des histoires, eh bien, des histoires parallèles qui ont apparemment été écrasées, donc je vais les garder là où elles sont. .

« En ce moment, qu’est-ce qu’elle fait, cet Andie Jr [Qualley], elle met une tache sur sa propre réputation.

Par la suite, une personne a tweeté : « S’il vous plaît, arrêtez de parler de Shia LaBouf..arrêtez avec la publicité..il est fou et agresseur…Arrêtez de lui faire de la publicité. »

Jamie et Lynn Spears

Spectacle de Wendy Williams

Revenant sur ses commentaires précédents sur Jamie Spears, Wendy lui a crié « à mort » ainsi qu’à son ex-femme.[/caption]

Wendy a choqué ses fans en criant « mort » à Jamie et Lynne Spears à la télévision en direct.

Elle a partagé sa réaction intense à la façon dont les parents de Britney l’ont traitée au milieu de sa bataille juridique pour la tutelle.

Tout en réfléchissant à la bataille de la tutelle pendant le segment Hot Topics de Le spectacle de Wendy Williams, l’hôte a déclaré: « Comment osez-vous, M. Spears. Tu m’as fait berner.

Wendy a ajouté : « Et vous aussi, Mme Spears.

« Mort à tous ! »

Britney Spears

Renard

Wendy a subi un contrecoup majeur pour avoir dit que Britney avait besoin de «contrôler»[/caption]

L’enfer n’a pas de fureur comme un fan de Britney Spears méprisé, comme Wendy l’a découvert plus tôt cette année.

Les téléspectateurs ont critiqué la star pour avoir insisté sur le fait que Britney devait être « contrôlée » après avoir regardé le documentaire Encadrer Britney Spears.

Elle a déclaré : « Je pense que son père est un homme bon… J’ai entendu dire qu’elle a toujours besoin d’être contrôlée, et qu’elle a besoin d’avoir quelqu’un qui contrôle ses finances, et contrôle avec qui elle est amie et où elle va et quoi l’heure où elle arrive et ne conduisez pas de voiture.

«Et si vous vous assurez que la sécurité est avec vous, ils peuvent prendre le volant au cas où vous ne le pourriez pas et que vous n’êtes pas un si bon conducteur. Je me sens mal pour elle. Cela m’a rendu très très triste…. Je veux voir Britney aller mieux et ensuite elle est encore assez jeune et assez belle pour revenir sur la scène et nous captiver tous à nouveau. C’est cette fille.

Wendy a doublé son opinion en ajoutant lors de la prochaine émission: «Je crois toujours à mon avis que Britney a besoin de quelqu’un pour guider ses finances et être un gardien et un tuteur dans sa vie. Elle n’a pas déjà ce genre de personne. Normalement, si vous étiez mariée, ce serait votre mari, ou si vous étiez mineure, ce seraient vos parents… »

Getty

Wendy a ensuite fait marche arrière et est allée à #teambritney[/caption]