Regardez les hélicoptères ukrainiens tirer des salves de roquettes – depuis la cime des arbres

La 18e brigade d’aviation tactique a piloté des hélicoptères ukrainiens Mi-8 dans la région de Donetsk et a tiré des roquettes non guidées vers des positions russes le 19 septembre. (Vidéo : Alex Horton, Heidi Levine/The Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

RÉGION DE DONETSK, Ukraine — Les deux hélicoptères ont volé bas et fort dans l’est de l’Ukraine, survolant un sol noir labouré. Ils survolèrent de petits lacs scintillant dans la lumière du petit matin. Ils ont survolé les affluents des collines qui parsèment la région, se cachant ainsi des avions de combat russes qui les guettent. La mission de mardi était simple : se diriger vers une position ennemie à Bakhmut et inonder les Russes de tirs de roquettes, volant au niveau de la cime des arbres ou même à quelques mètres du sol.

Les pilotes et les équipages de la 18e brigade d’aviation tactique, l’une des quatre brigades d’aviation de l’armée ukrainienne, ont défié toutes les chances de survie face à la supériorité technologique et numérique des Russes. Les hélicoptères ont été impliqués dans des combats rapprochés au début de la guerre, ce qui a entraîné quelques pertes. Mais maintenant, alors que les troupes ukrainiennes avancent dans leur contre-offensive à l’est, les avions ont été sollicités pour agir comme une sorte d’artillerie ailée, lançant leurs roquettes le long d’un arc parabolique.

Le feu peut aider à coincer les troupes ennemies ou à arrêter leur progression, ont indiqué les équipages.

Ces vols sont risqués car l’Ukraine ne dispose ni d’hélicoptères ni d’équipages disponibles, et les avions de combat russes sont des fantômes dans le ciel de la région, apercevant souvent les hélicoptères sans être vus, ont déclaré les équipages. Malgré le danger, leur travail est essentiel pour maintenir la pression sur l’ennemi, a déclaré Yevhen Kulbida, commandant adjoint de la brigade de l’unité, âgé de 43 ans. Peut-être tout aussi important, ces missions constituent une délivrance tonitruante pour les troupes ukrainiennes qu’elles survolent.

« Ils comprennent qu’ils ne sont pas seuls », a déclaré Kulbida.

Zelensky ouvre sa visite aux États-Unis avec un avertissement : « on ne peut pas faire confiance au mal »

Le travail de la brigade fait partie d’une opération plus vaste dans l’est de l’Ukraine contre les forces russes visant à reprendre du terrain dans la région de Bakhmut, théâtre de certains des combats les plus féroces de la guerre. Les équipages ont déclaré avoir participé à des missions récentes visant à soutenir l’infanterie et à frapper des positions ennemies à Andriivka, un village stratégique au sud de Bakhmut. Les responsables ukrainiens ont déclaré avoir capturé le village et un autre à proximité, ce qui permettrait aux forces de faire pression sur les lignes d’approvisionnement russes. Ces affirmations ont été contestées par Moscou et les combats s’y poursuivent.

Les commandants ordonnent des missions de tirs d’hélicoptères sur des cibles précises identifiées sur le terrain. Mardi, la cible était une position russe située à la limite des arbres à Bakhmut, et les soldats ont préparé deux hélicoptères Mi-8 de l’ère soviétique. Les roquettes S-8 non guidées qu’ils transportent ont une chance standard de 10 % d’atteindre leurs cibles, mais les équipages expérimentés ont augmenté ce pourcentage entre 50 et 60 %, a déclaré un pilote.

La mission de mardi a été un succès, ont déclaré les équipages, en attendant une évaluation des dégâts par les drones de surveillance.

Le travail commence lorsqu’une cible est identifiée. Ce n’est qu’à ce moment-là que les hauts dirigeants pourront se lancer dans la résolution du problème mathématique qui leur est posé. Compte tenu des distances et de la technologie, les équipages doivent tirer avec leurs armes au bon endroit et au bon moment, tout en volant à des vitesses pouvant atteindre 124 milles à l’heure.

Dmytro, un ingénieur de vol de 30 ans à bord de l’hélicoptère de tête, a expliqué comment cela se déroule dans les airs, en fournissant uniquement son prénom, conformément à la réglementation militaire ukrainienne.

Les équipages se voient proposer des itinéraires possibles, a-t-il expliqué, souvent à travers les collines basses de la région de Donetsk qui masquent leur présence à la guerre électronique et aux tirs antiaériens. Ils volent bas en approche pour éviter la détection radar, à environ 30 pieds du sol, mais au-dessus des champs, ils tombent au niveau d’un épouvantail – rugissant à environ six pieds.

Une fois à portée, à moins de quatre milles d’une cible, le pilote pointe le nez vers l’angle nécessaire pour que les fusées volent fidèlement. Une partie du travail de Dmytro consiste à libérer les armes.

Il compte la montée raide : « 5, 10, 15, 20, tire. » Des fusées éclairantes sont éjectées par l’arrière pour confondre les missiles à recherche de chaleur qui se dirigent vers eux. Les hélicoptères font alors brusquement demi-tour et repartent.

La course matinale a été filmée par le Washington Post grâce à une caméra fixée sur la cellule de Dmytro. Quelques instants après l’atterrissage, les équipages ont bourdonné autour des deux hélicoptères, pompant du carburant dans leurs réservoirs et chargeant manuellement les fusées dans leurs nacelles. pour les préparer pour la prochaine mission.

Ce genre de missions est devenu une routine, a déclaré Dmytro. Son service depuis 2014 comprend 250 missions de combat, a-t-il déclaré, y compris des opérations audacieuses qui ont commencé après l’invasion russe à grande échelle l’année dernière. Il s’est écrasé trois fois, a-t-il déclaré, et son avion a été en feu et grêlé par des tirs de mitrailleuses. À un moment donné, il a aidé à apporter des munitions à l’aciérie Azov assiégée à Marioupol.

L’intérieur de l’aciérie de Marioupol, symbole de bravoure et de terreur

« Les premiers jours ont été les plus brillants, et après cela, tout est devenu pareil », a-t-il déclaré. Mais les missions offrent une bouée de sauvetage essentielle à l’infanterie ukrainienne, a-t-il déclaré, en frappant les Russes avec le feu de l’enfer. Les sorties peuvent ratisser l’équivalent d’un hectare de terre, a-t-il déclaré.

Pourtant, les hélicoptères Mi-8, entrés en service dans les années 1960, sont peut-être mieux adaptés aux musées qu’aux vols de combat, a déclaré Kulbida. Ils n’offrent pas d’avertissements de détection de missiles. L’unité a besoin de davantage de missiles et d’avions plus récents, mais le soutien aérien occidental à l’Ukraine s’est concentré sur les F-16 de fabrication américaine, plutôt que sur les hélicoptères les moins visibles.

« Nous sommes souvent oubliés », a déclaré Kulbida.

Les États-Unis vantent leur engagement envers l’Ukraine malgré les défis du champ de bataille

Yevhen, un pilote de 33 ans qui commandait l’avion de tête de la journée, a proposé quelques solutions potentielles aux déficits flagrants entre les avions russes et ukrainiens. Les hélicoptères comme l’Apache de fabrication américaine sont trop compliqués, a-t-il déclaré, mais les États-Unis pourraient fournir des hélicoptères de combat Cobra mis en veilleuse, qui ont été retirés du service en 2020. La capacité de lancer des missiles guidés contribuerait à changer la dynamique du champ de bataille, a déclaré Yevhen.

Les missions quotidiennes ont considérablement augmenté l’expérience des équipages, Yevhen totalisant 110 missions de combat.

Mais le besoin vorace de pilotes a attiré des opérateurs plus écologiques.

Le deuxième hélicoptère était commandé par un pilote de 53 ans nommé Valerii. Ses missions de combat totales jusqu’à présent : 16. Les tirs de roquettes étaient discordants au début, a-t-il déclaré, mais il s’est habitué à vider ses nacelles en un clin d’œil.

Valerii a une plus grande expérience des vols cargo civils et des missions humanitaires, a-t-il déclaré, notamment dans la livraison d’aide en République démocratique du Congo et au Soudan et dans la lutte contre les incendies en Indonésie.

Le contraste est significatif, a-t-il déclaré, mais le transport de marchandises plus meurtrières lui a donné un sens similaire. Et son travail a apporté bien plus que l’appui-feu, a-t-il déclaré.

« Nos amis de l’infanterie nous ont envoyé les interceptions radio des Russes, où l’on peut entendre la peur et la panique », a-t-il déclaré. « Quand ils entendent le bourdonnement, ils n’ont pas le temps de s’enfuir et de se cacher. »