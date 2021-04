Des groupes réunis autour d’un palais de justice de Minneapolis pour attendre le verdict du procès pour meurtre de l’ex-flic Derek Chauvin ont éclaté en acclamations et célébrations après qu’il a été condamné pour trois chefs d’accusation, rejoint par des foules à travers le pays.

Les jurés ont déclaré mardi l’ancien officier de Minneapolis coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, des accusations découlant de la mort du suspect George Floyd en détention en mai dernier.

Réunis pour des manifestations au palais de justice du comté de Hennepin tout au long du procès tendu de plusieurs semaines, les militants se réjouissaient du verdict de culpabilité de Chauvin, la foule entendue chanter. «Les trois comptent!» dans les images de la scène.

« Les trois comptent! » les gens ont scandé devant le palais de justice de Minneapolis après que Derek Chauvin ait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Beaucoup de larmes, de câlins et de chants ici. pic.twitter.com/BwmFuc5bQC – Nicholas Bogel-Burroughs (@NickAtNews) 20 avril 2021

Le moment où Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré à l’extérieur du centre gouvernemental du comté de Hennepin. Il a également été reconnu coupable de meurtre au troisième degré, d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et coupable de tous les chefs d’accusation. pic.twitter.com/PQsIGuXraW – Caroline Haskins (@ caro1inehaskins) 20 avril 2021

Il y avait des acclamations, des cris et un pandémonium au moment où la foule à l’extérieur du centre gouvernemental du comté de Hennepin a appris que Chauvin avait été reconnu coupable des trois crimes. pic.twitter.com/C5nnDoojoe – Danny Spewak (@DannySpewak) 20 avril 2021

Les manifestants et les partisans de Floyd se sont également rassemblés près de Cup Foods, où l’homme afro-américain de 46 ans a été tué après que Chauvin l’ait cloué au sol avec un genou contre le cou pendant plus de neuf minutes. Il était soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 $.

À la suite de craintes généralisées concernant d’éventuelles émeutes et des troubles au cas où l’officier ne serait pas reconnu coupable, la condamnation de Chauvin a obtenu le soutien improbable de Greg Gutfeld de Fox News, qui a approuvé le verdict. «Même s’il n’était peut-être pas coupable de tous les chefs d’accusation.»

«Je veux un verdict qui empêche ce pays de s’enflammer», dit-il, provoquant des gémissements de la collègue de Fox, Janine Pirro.

«Nous ne sacrifions pas les individus au nom de ce que les gens ressentent», Pirro a riposté, comme l’a soutenu Gutfeld «Je suis au moins honnête. Mon quartier a été pillé. Je ne veux plus jamais vivre ça à nouveau, » faisant apparemment référence aux troubles antérieurs à la mort de Floyd, qui ont déclenché des semaines de manifestations houleuses à Minneapolis et dans des dizaines de villes américaines.

GREG GUTFELD de FOX NEWS: « Je suis content que [Chauvin] a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, même s’il n’était peut-être pas coupable de tous les chefs d’accusation. » pic.twitter.com/g9BtQQ3M1L – Rupture911 (@ Rupture911) 20 avril 2021

Les foules rassemblées au palais de justice et à Cup Foods ont été reflétées par d’autres dans des endroits allant de l’Upper West Side de New York au Black Lives Matter Plaza de Washington, DC, où les gens ont été vus réagir avec acclamations et larmes au verdict de mardi.

Petits éclats de joie lors de la célébration de la folie des récifs légaux à Washington Square Park alors que la foule apprend le verdict de culpabilité de Chauvin. pic.twitter.com/6PZsgnuMXj – Gwynne Hogan (@GwynneFitz) 20 avril 2021

« Oh mon Dieu. » London Williams et sa petite amie Stephanie Toledo au Black Lives Matter Plaza à DC, alors que le juge a lu que Derek Chauvin, l’officier qui a tué George Floyd, est «coupable» de tous les chefs d’accusation. pic.twitter.com/6vPfgPqcoo – Katie Mettler (@kemettler) 20 avril 2021

Alors que la caution de Chauvin a été révoquée et qu’il a été immédiatement placé en détention après avoir été reconnu coupable, des scènes de son procès cette semaine laissent entendre que sa bataille juridique pourrait ne pas être terminée. Après que l’avocat de la défense de l’ex-flic a demandé l’annulation du procès en raison de commentaires incendiaires sur l’affaire de la représentante Maxine Waters (D-Californie) le week-end dernier, le juge Peter Cahill a noté que la députée avait peut-être donné la défense. «Quelque chose en appel qui peut entraîner l’annulation de tout ce procès.» Jusqu’à présent, on ne sait pas si Chauvin lancera un appel, bien que ses avocats soient tenus d’informer le tribunal dans les 60 jours s’ils ont l’intention de le faire.





